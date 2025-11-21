Slušaj vest

Prvi slučaj virusa gripa registrovan je i u Mačvanskom okrugu, tačnije u Koceljevi, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac.

Kako navode, na osnovu molekularne dijagnostike u našoj laboratoriji, registrovan je prvi slučaj infekcije virusom gripa tip A(H3).

Simptomi gripa

Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su:

groznica i osećaj ekstremne hladnoće povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu glavobolja i opšti umor kašalj, kijanje i vlaženje očiju

- Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu.

U zavodu za javno zdravlje u Šapcu, dodaju da se tip virusa A(H3) nalazi u vakcini za sezonu 2025/2026. godine.

- Vakcine su dostupne i svi oni koji se do sada nisu vakcinisali, još uvek imaju priliku da to učine. Nije kasno – vakcina kod zdravih osoba značajno smanjuje rizik od pojave oboljenja. Apelujemo na građane da ozbiljno shvate značaj vakcinacije i poštuju preporučene mere zaštite, kako bismo zajednički smanjili širenje gripa i zaštitili svoje zdravlje - kažu u Zavodu.

Deseti okrug u Srbiji sa virusom gripa

S obzirom na dosadašnje raspoložive podatke, ovo je deseti okrug u Srbiji u kojem je dijagnostikovan grip.

Kako je juče saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", on je zaključno sa 16. novembrom bi prisutan u 9, a Mačvanski okrug je sada 10.

Kurir/ Blic