Prava drama odigrala se na graničnom prelazu Horgoš, gde je jedan državljanin Srbije pre nekoliko dana, na putu ka Austriji gde radi, neočekivano upao u "zamku" novog EES sistema. Čovek je satima ostao zarobljen u koloni, iako je imao urednu radnu vizu i po pravilima trebalo da pređe granicu znatno brže.

Kako je ispričao, morao je da čeka više od tri sata kako bi prešao granicu, a sve zbog novog evropskog sistema evidencije izlaska i ulaska u EU (EES).

- Uvek krećem u isto vreme, rano ujutru, nikada nisam čekao duže od 10 minuta, a sada me je dočekao bukvalno šok. Znao sam da je taj novi sistem počeo sa primenom, ali i da zbog vize koju imam ne podležem, mislio sam da neće biti problema - kazao je Srbin.

Međutim, Srbin je "upao" u kolonu sa onim putnicima koji moraju da se registruju u EES sistem i morao je da čeka kako bi prešao granicu gde treba.

- Na kraju se ja sam nisam ni registrovao, došao je policajac i preusmerio me je, ali se pitam da li je za to bilo potrebno više od 3 sata?! - kaže Srbin.

Prvi test za EES sistem i nije prošao najbolje

Ovaj čovek nije usamljeni slučaj, od početka primene EES sistema mnogi putnici se žale zbog ove procedure, koja im, kako kažu, samo otežava putovanje.

Inače, prvi veći test za EES sistem bio je i mini odmor na koji su građani Srbije krenuli 8. novembra. Tada je, podsetimo, jedna žena na Horgošu čekala 10 sati.

"Krenuli smo na mini odmor za praznične dane u Prag preko agencije, autobusom. Ni sanjali nismo da će se ovo putovanje pretvoriti u noćnu moru, koja i dalje traje jer smo od sinoć zaglavljeni na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom. Ni napred, ni nazad ne možemo. Putnici su nervozni, ima i dece. Mi smo bez hrane i vode, postoji samo jedan toalet", u dahu je ispričala o svojim mukama na granici putnica iz Srbije, koja je zajedno sa ostalima bila zaglavljena na prelazu i narednih sati.

Takođe, podsetimo na grupu đaka koja je gotovo istovremeno na istom graničnom prelazu čekala satima. Za medije su tada pričali roditelji ove dece koji su rekli da je autobus sa decom iz više škola ostao zaglavljen više od 10 sati na graničnom prelazu Horgoš, otkrio je jedan od zabrinutih roditelja, koji je tada istakao da je sa mališanima sve bilo u najboljem redu i to zahvaljujući vozaču, kao i učiteljici koja je pratila mališane.

"Tolika čekanja na Horgošu niko nije mogao da predvidi"

Tim povodom se nedavno oglasio i direktor Yute Aleksandar Seničić, koji je rekao da čekanja na Horgošu od 10 do 15 sati niko nije mogao da predvidi i da su prevazišla sva očekivanja.

"Nažalost, sa novim sistemom se to vreme produžava, ali to je nešto na šta ne možemo da utičemo, osim da se nadamo da će se naći način da se bolje uhodamo i da se eventualno insistira na pokretanju aplikacije gde bi putnici sami mogli pre polaska na put da se registruju i na taj način se predupredi duže čekanje”, rekao je Seničić nedavno i dodao:.

Putnici se nadaju da će se situacija stabilizovati kada se procedure u potpunosti uhodaju i kada granične službe dobiju dodatnu opremu i osoblje, ali za nadležni za sada preporučuju - strpljenje i planiranje putovanja izvan najprometnijih termina.

“Pretpostavka je da će i za Novu godinu i za Božić, ali i tokom zimskog raspusta biti velikih gužvi na svim graničnim prelazima, na drumskim prelazima. Treba imati strpljenja. Non-stop se priča o tome. Ništa nam ne znače žalbe putnika niti njihovo nezadovoljstvo tokom prelaska granice jer su ovo procedure koje su godinama najavljivane, objašnjeno je kako će funkcionisati i moramo da budemo strpljivi i čekamo na granicama onoliko koliko je to neophodno”, istakao je direktor Jute.

Dodao je i da je zbog novog EES sistema najbolje putovati avionom, a ispostavilo se, prema nedavnim slučajevima, da autobusi najduže čekaju.

Primena EES sistema na mađarskoj granici

Inače, primena EES sistema na mađarskoj granici počela je 28. oktobra na prelazu Tompa- Kelebija, dok je na prelazu Reske-Horgoš uvedena od 4. novembra. Do 11. novembra stupila je na snagu na preostalim drumskim, železničkim i rečnim prelazima Mađarske i Srbije.

Mađarska granična policija svakom putniku iz trećih zemalja, uključujući srpske državljane, pravi elektronski dosije, što podrazumeva:

Proces registracije podrazumeva:

predaju pasoša

skeniranje lica

otisak četiri prsta desne ruke

graničnu kontrolu, u smislu da se iz pasoša uzimaju lični podaci

Starosna granica prema kojoj se primenjuje EES ne postoji, već će svi putnici morati da se podvrgnu registraciji, osim što će, deca starosti do 12 godina života biti izuzeta od uzimanja otisaka prstiju.

Za potrebe EES, "državljanin koji nije iz EU" podrazumeva putnika koji nema državljanstvo nijedne zemlje Evropske unije ili državljanstvo Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske.