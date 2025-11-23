Slušaj vest

Biti kum na svadbi velika je čast i deluje zabavno, ali kada se saznaju sve obaveze od kupovine darova, do plaćanja raznih troškova, čak i najhrabriji mogu da se osete preplavljeno.

Jedan momak koji je nedavno dobio poziv za kumstvo požalio se na sajtu Ispovesti na obaveze koje to nosi sa sobom.

- Trebao bih biti kum na svadbi. Ali kad mi je rečeno šta sve moram uraditi kao kum, lonac knedli sam progutao. Te dar, te kupovina mlade, te plati ovo, plati ono. Ko da se ja ženim - požalio se on i dodao:

Kum se požalio na troškove Foto: Shutterstock

- A kuma valjda mora bit samo lepa? Nema nikakvih obaveza. Da prodam bubreg ne bi bilo dovoljno.

Korisnici su u komentarima naveli da saosećaju sa njim, ali da nije ni kuma pošteđena.

- Ona kupuje bidermajer, poklon, organizuje devojačko - obavezno neka vikendica sa bazenom, hrana, piće, dekoracije, poklon za devojačko... Mnogo zahteva. Plus što kuma u odnosu na kuma za svadbu treba i šminku i frizuru i nokte, pored haljine i cipela i torbice... Uglavnom, žele mladenci svašta, al na tuđi račun - navodi se u jednom od komentara.

Jedna korisnica navela je da je kao kuma morala da plati 800 evra za vikendicu za devojačko veče koju je mlada želela.

- Jako ružno sa njihove strane, mi smo kumovima odmah na početku naglasili da je njihovo samo sa dođu, hteli su burme da nam plate, ali mi nismo pristali, ne treba nam neko da potroši sve što ima, jer mi pravimo svadbu - navodi se u komentaru.