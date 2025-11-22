Slušaj vest

Nakon velike zajedničke humanitarne akcije i ogromne podrške ljudi velikog srca, prikupljen je neophodan novac za lečenje i operaciju Jasmine Cvetković iz Surdulice!

Podsetimo, Jasmina je pre dva dana objavila da joj fali još 30.000 SMS poruka, odnosno 80.000 evra za operaciju i lečenje u Turskoj. Vapaj Jasmine, koja je rekla da ima rok još sedam dana, potresao je mnoge.

- Moje ime je Jasmina i ovo je borba za goli život. Iza sebe imam pravi rat: karcinom mi je uništio sedam organa, nemam debelo crevo, ni bešiku i živim sa stomom. Nažalost, karcinom je postao agresivan, širi se i pritiskajući mi vitalne funkcije. Vreme je isteklo. Operacija je jedina šansa, i mora se izvršiti za maksimalno 7 dana - navela je ona u opisu bolnog video-snimka.

Jasmina je pre dva dana objavila apel Foto: Screenshot

Jasmina je dodala da je cena spasonosne operacije 80.000 evra.

- Nedostaje mi još oko 30.000 SMS poruka da bih hitno otišla na lečenje. Ne dajte da umrem na korak do cilja zbog nekoliko hiljada poruka! Molim vas pomozite - napisala je ona.

Operacija u Turskoj trajala 15 sati Foto: Privatna Arhiva

Danas je objavljeno na Instagram stranici da je novac prikupljen.

- Dragi moji dobrotvori, prijatelji, i svi ljudi velikog srca. Ovim putem želim da uputim najiskrenije i najdublje hvala svakom pojedincu koji mi je pomogao u ovoj životnoj borbi. Sami znate koliko je put do cilja bio težak i neizvestan, ali zahvaljujući vašoj neverovatnoj volji, trudu i velikodušnosti, uspeli smo. Svaka donacija, svaka podeljena objava, svaka reč ohrabrenja – sve je to deo uspeha - napisala je Jasmina.

Jasmina objavila da je novac skupljen Foto: Printscreen Instagram

Dodala je da je ovo "zajednički uspeh".

- Da nije bilo vas, vaše nesebične podrške i borbe uz mene, ja nikada ne bih uspela da prikupim neophodan novac za lečenje. Vaša ljubav i vera su moja snaga. Zaista, ne postoje reči kojima bih mogla da izrazim svu zahvalnost koju osećam. Hvala je premalo za sve što ste učinili. Dali ste mi više od novca, dali ste mi nadu, snagu i šansu za život. Hvala vam od srca! S ljubavlju, Jasmina - zaključila je ona.

Kako je Kurir već pisao, Jasmina živi u šestočlanom domaćinstvu u kojem samo očuh radi. Bolest je otkrila prošle jeseni posle infarkta pluća koji je imala nakon upale pluća. Lekari su najpre sumnjali na cistu, ali rezultati su potvrdili karcinom materice i to treći stadijum, koji se proširio na jajnike, bešiku i deo debelog creva. Imala je 28 zračnih terapija, probala je i brahiterapiju, ali bez uspeha. Nadu za izlečenje dali su joj lekari u Turskoj.

Jasmina Cvetković Foto: Printscreen Fondacija Humanost bez granica

Podsetimo, ova hrabra devojka operisana je 15 sati u Turskoj 23. oktobra prošle godine. Tada joj je za opericiju falilo 3.000 evra. Kurir se tada pridružio akciji i bukvalno u poslednji čas, u osam sati ujutru, stigao je na račun i poslednji cent, a Jasmina je u salu ušla već u devet časova.

Doktori su operisali kancer koji je metastazirao na jajnike, bešiku i debelo crevo. Tada su joj izvadili matericu, debelo crevo i bešiku. Nastavila je s terapijama, ali je nažalost, nakon nekoliko meseci ova opaka bolest se vratila.