Dok su ranije, pre masovne upotrebe interneta i pametnih telefona, deca pažnju gradila kreativnom igrom, istraživanjem, pamćenjem imena kompletnih fudbalskih timova, današnji učenici odrastaju u svetu u kojem se sve u sekundi dobije i sve se svodi na "klik". Ne zadržavaju se, slabije pamte, koncentracija im je koliko i kratki video na Tiktoku.

Stoga je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao, gostujući na TV Informer, da bi bilo dobro da se razgovara o promenama koje bi doprinele većoj pažnji, a time i kvalitetu nastave.

- Treba da vidimo možda da skratimo časove, ali ne u smislu da im olakšamo, neka imamo više časova, ali da ih skratimo. Da budu koncentrisanija deca, da bude veća pažnja, jer malo ko može da održi koncentraciju 45 minuta - kazao je Vučić.

Takva promena imala bi smisla samo ako bi bila praćena ozbiljnom reformom nastavnog sadržaja, smatra psiholog i psihoterapeut Jelena Manojlović.

Razmatrati o promenama koje bi doprinele većoj pažnji

- Časove treba skratiti, jer su deca pod uticajem društvenih mreža i većina ne može duže od pola sata da održi pažnju. Bilo bi efikasnije i efektivnije da se više časova raščlani na pola sata. Živimo u brzom vremenu, deca su utrenirana da im pažnja traje od 30 sekundi do minut, baš koliko traju i snimci na društvenim mrežama - istakla je Manojlovićeva i dodala:

Manojlovićeva ističe da deci pažnja traje od 30 sekundi do minut

Neophodna reforma nastavnog sadržaja

- Neophodno bi bilo uraditi i reformu nastavnog sadržaja, da taj sadržaj bude jezgrovitiji, da deca brže i lakše nauče, da bi dobili dugoročno znanje, a ne samo da bubaju pred kontrolni i odgovaranje. Mislim da bi to poboljšalo kvalitet znanja na duže staze. Deca zaboravljaju i na domaće zadatke, i to je taj nedostatak fokusa i pažnje. Sve je to posledica načina i tempa života kojim živimo, navikli su na brze i kratke informacije.

Panaotović smatra da je skraćenje časova dobar predlog

Da o skraćenju nastave treba dobro razmisliti, smatra i sociolog Bojan Panaotović.

Dobro razmisliti o predlogu

- Predlog je dobar i valja razmisliti o njemu, jer moramo shvatiti da kvalitet mora biti pretpostavljen kvantitetu. Imajući u vidu civilizacijske tokove, valja ga staviti na stručnu i javnu raspravu, ali da se tih 30 minuta zaista kvalitetno u školama radi, intenzivno i da se pažnja drži budnom. Ali ako dopustimo delu nastavnog kadra da se ponaša kao da škola ne postoji, onda smo u problemu koliko god da traje čas. Dužina časa ne znači da će biti kvalitetnija nastava - navodi i dodaje da deca neće biti oštećena ukoliko bi nastavnici i profesori operativno i inspirativno radili tokom tih pola sata.



Finski model Duže pauze između časova U našim školama pauza između dva časa traje pet minuta, što je dovoljno vremena da se promeni učionica, ali ne i da učenici naprave predah. Recimo, u Finskoj časovi takođe traju 45 minuta, ali pauze između časova traju između 15 i 20 minuta kako bi se učenicima omogućilo da se odmore i provedu vreme na otvorenom. Nastava počinje u devet časova, ali imaju manji broj časova tokom dana. U nekim ruskim školama, u zavisnosti od nivoa obrazovanja, za mlađe razrede časovi traju 35 minuta, dok u višim razredima od 40 do 45 minuta.

Inače, dužini časova od 45 minuta zahvaljujemo pruskom ministru prosvete po imenu Avgust fon Trot cu Solc, koji je 1911. godine uveo skraćenje školskog sata od sat vremena, tj. 60 minuta, za 15 minuta. Ubrzo se ustalilo u svetu. I eto, bezmalo punih 115 godina nije menjano! Novo vreme nosi i nove navike.

Milorad Antić ističe da predavanje ne može trajati manje od 20 minuta

Mogu da prate čas 25 minuta

Predsednik Foruma srednjih škola Milorad Antić navodi da bi se morala izvršiti kompletna reforma obrazovanja ukoliko bi se časovi skratili.

- Mislim da ne bi bilo dobro da se časovi skrate na pola sata. Ako svuda traju 45 minuta, zašto ne bi i kod nas? Mislim da to neće imati nekog efekta velikog. Predavanje ne može da traje manje od 20 minuta, dok se upiše čas, dok se obnovi prethodno gradivo... Skratiti malo, za pet minuta, to je u redu. Činjenica je da deca maksimalno 25 minuta mogu da izdrže čas, ali neophodno je i obnavljanje gradiva.