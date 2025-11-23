Slušaj vest

Njegovi roditelji ostali su bez posla, a majka je u tri ujutru odlazila na pijacu da prodaje cveće. On je, kao dečak, prao čaše u kafiću i mešao malter kako bi pomogao porodici.

Od srednjoškolca kome su predviđali život u nadnici, postao je najbolji student sa prosekom iznad devet, a potom i humanitarac koji je pomogao više od 40 srpskih porodica.

Životna priča Marka Nikolića je svedočanstvo da sve može da se postigne bez obzira na okolnosti, a kako je njegov put izgledao podelio je u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji.

Nikolić kaže da u trenucima detinjstva bukvalno nije imao šta da jede i da je svaki dan za njegovu porodicu bio novi izazov za preživljavanje. Kao najteži trenutak navodi kada su oba roditelja ostala bez posla jer ih je gledao kako se muče, pa je istakao da je majka radila po nekoliko poslova kako bi se porodica prehranila.

- Imali smo ogroman dug za struju. Ponekad stvarno nismo imali šta da jedemo, jeli smo jednom dnevno, a hvala Bogu za rođake koji su nam pomagala kako su mogli. Krivo mi je da gledam majku kako ustaje u dva-tri ujutru kako bi zauzela mesto na pijaci da bi tog popodneva donela nešto hrane. To je ostavilo dubok trag u meni i to sam iskoristio kao glavni pokretač da radim ovo čime se danas bavim - započeo je Nikolić.

"PRETRČAO SAM 1000 KILOMETARA DA BI JE SPASIO" Bolna ispovest sportiste koji je pomogao mnogima Izvor: Kurir televizija

Nikolić se podsetio trenutaka iz srednje škole, pa je govorio da ga je tada bilo stid, ali da sada po prvi put u javonosti iznosi da je ponavljao prvi razred srednje škole, a navodi da je prebrodio taj stid jer mu se pokazalo da je efikasno to što je gradio čitavog života mimo formalnog obrazovanja.

- Sada kada se vratim u taj period, mogu da kažem da sam bio dobro, ali nestašno dete, pa me škola nije zanimala. Voleo sam fudbal, a školu sam ponavljao sa nekoliko jedinica. Nisam hteo da kažem roditeljima, pa me nisu ni tukli, ali su bili u šoku kada su saznali. Morao sam ponovo da idem u taj prvi razred, završio sam treći stepen srednje škole, a posle je došla ideja da budem policajac.

Tada se pojavio konkurs za policajce koji je skrenuo pažnju Nikoliću, ali je video da je kriterijum da se završila četvorogodišnja srednja škola. On se odlučio, zbog toga, da vanredno upiše četvrti stepen srednje stručne srpeme i ističe da je to bio prelomni momenat u njegovom životu.

- Od tog trenutka je sve krenulo. Kada sam vanredno upisao četvrtu godinu, tada sam počeo da učim za razliku od ranije, a to sam radio jer su mi govorili da je veća šanse da me prime za policajca ukoliko je prosek visok - rekao je Nikolić.

Intelektualna transformacija

Ipak, nakon završene srednje škole, njemu se gasi ambicija da postane policajac i fokus mu biva prebačen da upiše fakultet. To je i uradio.

- Upisao sam Fakultet za sport i fizičko vaspitanje. Posle prve godine, postajem skoro najbolji student na fakultetu, a prosek je bio preko devet i po. Nisam želeo da mi bude teško u daljem periodu života, niti da mi se roditelji muče i to je sve prelomilo da krenem ovim putem. Moji roditelji su se borili da bih ja imao ovakav put, pa sam njima hteo da se odužim, počeo sam da učim, ređam odlične ocene, postao sam najbolji student. Dokazao sam da je sve moguće u životu ako se boriš i veruješ - rekao je Nikolić.

Marko Nikolić otputovao je u Keniju kako bi u dva sela napravio bunare Foto: Fejsbuk Printscreen/Marko Nikolic

Prvi humanitarni sportski poduhvat je načinio 2018. godine, tada je bilo organizovano trčanje od hiljadu kilometara i to van granica naše zemlje.

- To je bilo trčanje od Niša do Atine kako bi sakupili novac za lečenje male Teodore iz Aleksinca - rekao je Nikolić o vesti koja je odjeknula čitavim regionom.

Neverovatno je da je Nikolić uspeo u obrazovanju, a potom i u biznisu. Iako je dosta novca mogao da prikupi, on se ipak odlučio da sve njegove poduhvate organizuje zarad drugih, odnosno kako bi se taj novac iskoristio u lečenju njemu nepoznatih osoba.

- To je sve krenulo mnogo ranije. Nisam u sekundi odlučio da ću tek tako da istrčim hiljadu kilometara kako bih spasio život nekom detetu. To je odraz celog mog života. Borba da uradim nešto dobro za čovečanstvo. Mene su interesovale totalno druge stvari, ali sam hteo da spojim sport i humanost u celinu i mogu da kažem da sam uspeo u tome. Istakao bih i film Forest Gamp, on je bio okidač da probam da uradim nešto tako, pa sam trčao da bih spasio nečiji život - rekao je Nikolić.

Budući planovi

Novi projekat se zove "Srcem za tri života"

- To će da bude najveći poduhvat na svetu. Plan je da osvojim najveći vrh Južne Amerike, planina Ankokagva, zatim druga etapa je pretrčavanje pustinje u Čileu, a treća etapa je da pretrčim Sibir, a na kraju planiram da vučem auto ili mali avion 60 kilometara 24 sata, a sve to kako bismo sakupili novac za troje teško bolesne dece, jer je njima potrebna naša pomoć. Ni u ovom trenutku fokus nije na meni, nego na spašavanju troje bolesne dece. Nije fokus da li ću i šta ću preći, to sada nije bitno, ali sve je transparentno i dokumentovano na mom kanalu - rekao je Nikolić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.