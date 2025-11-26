Slušaj vest

Vozače na autoputu "Miloš Veliki" ovih dana je zatekla nesvakidašnja scena na jednoj benzinskoj pumpi. Plastična čaša sa svega nekoliko kocki leda prodaje se po ceni od 89 dinara.

Fotografija cene i čaše, koju su podelili ogorčeni putnici, brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama. Kako navode, čaša leda sadrži svega pet kocki, što dodatno pojačava revolt kupaca.

Fotografija je objavljena na Instagram stranici "RINE".

- Za rubriku verovali ili ne! Na benzinskoj pumpi na autoputu Miloš Veliki, možete kupiti 5 kocki leda za simboličnih 89 dinara - navodi se u opisu fotografije koju je objavila "RINA" na zvaničnom Instagram nalogu.

Iako cene na autoputevima tradicionalno budu više nego u gradskim sredinama, putnici smatraju da je 90 dinara za nekoliko kocki leda primer preterivanja.

- Ako se iko ikad pitao kako je prodavati maglu, evo primera - navodi se u jednom od komentara.

Sa druge strane, pojedini u ovome ne vide ništa sporno.

- Postoji čaša leda ako želiš da kupiš piće i to piće sipaš tu i piješ, svuda u svetu ima da se kupi čaša sa ledom - naveo je jedan korisnik.

Mali broj korisnika navodi da je sporno to što pet kocki leda košta 89 dinara, a recimo u kafiću se uz piće dobija besplatno.