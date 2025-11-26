Slušaj vest

Prva poseta tek rođenoj bebi – osetljiva situacija u kojoj se prepliću ranjivost i snažne emocije. Novopečena mama prolazi kroz fizički oporavak i hormonalne promene, dok istovremeno pokušava da se poveže sa bebom i nauči da brine o njoj, često uz ogroman nedostatak sna. U tom periodu, beba ima nerazvijen imuni sistem i potrebni su joj mir i odmor.

Čak i dobronamerne posete mogu biti iscrpljujuće i previše za roditelje, stvarajući napetost između njihove potrebe za mirom i očekivanja porodice i prijatelja, piše portal Bebac. Osećaj krivice, strah da će nekoga uvrediti ili pritisak da se ispune socijalne norme, čine ovu situaciju delikatnom, zahtevajući pažljivo postavljanje granica i puno razumevanja sa obe strane.

Kako izgledaju tradicionalne babine?

Jedno od najvažnijih tadicionalnih pravila je da nema posete prvih 40 dana od rođenja bebe. Verovalo se da su prvih 40 dana i beba i majka podložne lošim uticajima, pa je u tom periodu bebu smela da poseti samo najuža porodica.

Takođe važno tradicionalno pravilo je da je na babine obavezno poneti poklon i novac za bebu. Simbolika je u tome da se novorođenčetu daruje sreća i blagostanje. Novac se obično stavlja ispod jastuka ili se daruje majci u ruke. Postoji verovanje da se beba ne daruje novcem direktno, već da to ide preko majke, kako bi se izbeglo urekivanje.

Važan običaj prilikom prve posete bebi u tradiciji je i takozvana odbrana od uroka. Prilikom dolaska na babine, gost se hvali bebom uz rečenicu “Joj, što je ružna!” ili nešto slično. Veruje se da se na taj način skreće pažnja zlih sila i uroka.

Nova pravila za babine

Tradicionalna pravila su se menjala u zavisnosti od prilike, a mame su često negodovale ako bi gosti banuli nenajavljeni, ako ostaju predugo, ako bi očekivali da budu služeni hranom i pićem… Baš zbog toga, moderne mame traže da za prvu posetu bebi važe drugačija pravila. Portal Bebac pitao je mame na čemu one insistiraju i napravili su listu novih pravila za babine.

Prva poseta posle najmanje mesec dana

Ni mnoge današnje mame nemaju ništa protiv starog pravila da se u posetu ne dolazi prvih 40 dana, a kažu da im je potrebno bar mesec dana od dolaska bebe na svet.

"Evo ja, 33. sedmica i već kreću da se "najavljuju" gosti, ali odmah sam rekla "prvih mesec dana da mi ne dolaze…“. To nema nikakve veze da li vi volite te ljude ili kako god. Jednostavno nama je i prvo dete, mi kao roditelji moramo da se naviknemo, takođe je i za bebu sve novo. Pa ko hoće posle mesec dana da dođe, nek dođe, ko neće – on i ne mora. Moj dom, moja pravila."

“Nema posete prvih 40 dana, a kad počnu, može bez parfema i nema ljubljenja po glavi i rukama.”

Ovo nikako ne smete da radite kad idete na babine Foto: Shutterstock

Bez suvišnih komentara i saveta

Prve nedelje sa bebom su vreme kada novi roditelji uče i pronalaze svoj put, a često su preplavljeni informacijama. Nepotrebni komentari i saveti mogu samo povećati pritisak i nesigurnost, umesto da pruže podršku.

“Ne uzimati dete bez pitanja! I ne mešati se u naše, mamine i tatine odluke!”

“Bez nepotrebnih saveta i običaja. Svaka mama zna šta je najbolje za njenu bebu.”

“Ne davati mišljenje o dojenju bez pitanja.”

Obavezno najaviti posetu

Nismo Nemci, ali dolazak nove bebe u dom je ipak nešto posebno. Baš zato, oko dolaska je potrebno dogovoriti se sa roditeljima i ispoštovati njihove želje.

“Ne dolaziti nenajavljeni i na pitati kada će sledeća beba, kad ni ova nije progledala kako treba”.

“Pitati kada se može doći u posetu i ne nametati dolazak.”

Ograničiti vreme posete

Došli ste da vidite novorođenče, pa treba da imate na umu – možda roditelji prethodne noći nisu sastavili ni dva sata sna, možda se muče sa hranjenjem, možda je bebi vreme za spavanje… U svakom slučaju, ne ostajte dugo. I pola sata je dovoljno za prvu posetu.

“Kad idem da vidim bebu, ne ostajem dugo, ne pričam glasno, bez parfema, ponesem kuvano.”

“Bez parfema! Bez loših komentara i dugog zadržavanja.”

“Ne dolaziti bez poziva. Pogotovo da familija ne ostaje po dva, tri dana i ne ljubiti bebu.”

“Svi su dobrodošli, ali da ne ostanu dugo.”

“Otići kada beba zaspi da bi mama odmorila.”

Nikako bolesni u posetu

Mada svi znamo da bolesni ne da ne idemo u posetu bebi, već da treba ostanemo skod kućec i lečimo se kako ne bi prenosili virus na ljude u svojoj okolini, ipak su Bebac mame imale potrebu da ovo posebno istaknu.

“”Da niko ne ide kod bebe i mame prehlađen! I da kaže – to je alergijski!”

“Da nisu bolesni, da ne insistiraju na držanju bebe i da ne očekuju gozbu.”

“Kao i za svaku narednu posetu – da svi budu apsolutno zdravi i da ne pipkaju bebu po rukama.”

Bez parfema!

I najslabiji parfem je prejak kada se ide u prvu posetu bebi.

“Ne špricari parfeme na sebe pre dolaska.”

“Bez parfema i cmakanja.”

“Lično sam vodila ratove zbog šminke i parfema.”

Ne ljubiti bebu Foto: Shutterstock

Ne ljubiti bebu!

Ni ljubiti, ni po glavi, ni po ručicama. Čak, ni ne dirati bebu bez pitanja, tako žele mame.

“Da mi ne ljube bebu i da operu ruke kada uđu u kuću.”

“Nema ljubljenja i diranja ručica i lica.”

Pranje ruku obavezno

Posetioci dolaze spolja u jedno ušuškano gnezdo koje krije novorođenče. Bez razmišljanja, po ulasku u kuću na babine, prvo se treba uputiti u kupatilo i oprati ruke.

“Ja sam sve ljude još sa vrata tjerala da peru ruke i strogo zabranila ljubljenje bebe.”

“Pranje ruku odmah sa vrata, ne ljubiti bebu u lice i rukice, bez jakih parfema i nema nošenja bez pelene.”

Pomoć u kući, umesto očekivane gozbe

Kada pitate porodilju da li joj treba pomoć za pranje sudova ili peglanje veša, to je jedina situacija kada ne treba da prihavtite ne kao odgovor, naravno, na ljubazan način. Naravno da joj treba pomoć.

“Da se ne ostaje dugo. I da shvate više, ne dolaze oni da jedu kod porodilje, već se donosi hrana.”

“Das se ide kada su mama i beba spremne. Ne zadržavati se dugo, ponudi mami pomoć.”

“Ne očekujte da će vam se postavljati da jedete i pijete.”

“Ponudi pomoć, da opereš tanjire, spakuješ garderobu iz sušilice…”

Zašto je važno postaviti granice

Daleko od toga da moderno vreme traži ukidanje babina.

Poseta bebi, iako ponekad stresna, pruža novopečenoj majci podršku, osećaj pripadnosti i smanjuje osećaj izolovanosti, koji se često javlja nakon porođaja. Prijatelji i porodica dolaskom pokazuju ljubav i podršku, pomažući majci da se oseća cenjeno i voljeno, a ne samo kao “majka”.

Ova emotivna podrška može biti presudna u prevenciji postporođajne depresije. To je prilika za porodicu da se okupi, proslavi novi život i podeli radost, jačajući porodične veze i stvarajući nezaboravne uspomene.

Ipak, za novopečene roditelje izuzetno je bitno da postave granice u vezi sa prvom, a i kasnijim posetama.

Postavljanje granica, kao što su ograničeno vreme posete, prethodna najava dolaska, ili odlaganje posete za kasnije, zapravo čin ljubavi i brige prema sebi i bebi. To nije uvreda, već odgovornost i prioritet.

Ovi jednostavni koraci omogućavaju majci da se usredsredi na oporavak i povezivanje sa svojim detetom, što je najvažnije u prvim nedeljama. Objašnjavanje ovih razloga na miran i ljubazan način pomoći će porodici i prijateljima da shvate važnost ovih granica, jer će shvatiti da je to jedino što majci i bebi u tom trenutku treba.

“Meni je krivo što nisam neke granice postavila na vreme i što sam prećutala dosta toga. Prvenstveno mi je smetalo što su neki ljudi dolazili i ostajali po 4-5 sati, što mi je bilo previše. Jako mi je bilo ružno što se niko nije setio da opere makar ruke, a ja sam budala prećutala jer me je bilo sramota da tražim od njih da operu ruke. I ono što bih istakla, iz moje perspektive a da ne zvučim nezahvalno, ali više bih volela i cenila da su mi kupovali makar i malo pakovanje pelena nego milion različitih plišanih igračaka i gluposti.”

