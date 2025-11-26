Ovo proverite

Pretraga u sektoru turizma

Seničić savetuje turiste da na sajtu Agencije za privredne registre u sektoru turizma preko imena ili matičnog broja provere da li je neko registrovan.

- Da obrate pažnju da li su legalni objekti, preko imena ili matičnog broja mogu doći do informacija da li je neko registrovan. Potrudićemo se i insistiraćemo na tome da legalne agencije postave matični broj u opisu svih profila da bi bio vidljiv, a omogućićemo i na našem sajtu jednu pretragu koja će direktno da pretražuje sektor turizma, odnosno da li neko posluje legalno ili ne - najavio je Seničić.