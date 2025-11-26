Stop prevarama putnika: Juta objavila rat nelegalnim turističkim agencijama! Evo šta sledi divljim agentima
Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta objavila je rat nelegalnim agencijama, organizatorima i pojedincima koji su prevarili na hiljade građana ostavljajući ih bez novca, smeštaja i sigurnosti!
Juta je pokrenula inicijativu "Putuj legalno - biraj sigurnost"' s jasnim ciljem da se zaštite građani i spreče prevare koje se svakodnevno dešavaju širom Srbije. Kako je objavljeno, u poslednjih nekoliko godina siva zona u turizmu postala je jedan od najbrže rastućih problema.
- Sve je više građana koji su ostali bez novca, bez putovanja ili bez osnovne sigurnosti zato što su aranžmane kupili preko nelegalnih organizatora - pojedinaca, profila na društvenim mrežama ili "agencija" koje ne poseduju nijednu potrebnu dozvolu, garanciju ili zakonsku odgovornost. Ovakva praksa ugrožava putnike, narušava ugled turističke privrede i stvara ozbiljan rizik za sve koji žele da bezbrižno putuju. Zato pokrećemo ovu inicijativu - navodi Juta.
Edukacija putnika
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, istakao je za Kurir da godišnje na hiljade srpskih turista bude prevareno, mnogi to zbog sramote i ne prijave, te je cilj ove inicijative podizanje svesti građana o rizicima kupovine turističkih aranžmana kod nelegalnih organizatora.
- Krenuli smo s kampanjom na društvenim mrežama u cilju edukacije putnika, da prepozaju nelegalno poslovanje, da pojasnimo razlike i šta znači kad daju poverenje nelegalnim subjektima, da tu prosto nema nikave garancije. To se odnosi na turistička putovanja koja se nude na raznim stranicama i profilima, ali se odnosi i na nelegalne objekte u Srbiji. Pokušaćemo da im objasnimo da se na taj način kockaju s novcem i vremenom - naglasio je Seničić.
Cilj kampanje
- zaštita građana od finansijskih i bezbednosnih rizika
- jačanje poverenja u legalne turističke agencije
- smanjenje broja prevara i neprijatnih iskustava
- podsticanje kulture odgovorne kupovine putovanja
Podsetio je da je na hiljade ljudi prevareno, da često uplate smeštaj putem društvenih mreža, da "vlasnici" nestanu, da smeštaj zapravo ne postoji...
- Kada se uplaćuje smeštaj ili putovanje, ukoliko je sve legalno, treba da postoji ugovor o usluzi i garancija putovanja. Ko to ne nudi, znači da ima neki problem. Moramo da uključimo i Poresku upravu jer ti ljudi imaju nelegalne prihode na osnovu kojih ne plaćaju porez. Takva praksa narušava konkurenciju i šteti zakonitim turističkim agencijama - kaže sagovornik.
Ovo proverite
Pretraga u sektoru turizma
Seničić savetuje turiste da na sajtu Agencije za privredne registre u sektoru turizma preko imena ili matičnog broja provere da li je neko registrovan.
- Da obrate pažnju da li su legalni objekti, preko imena ili matičnog broja mogu doći do informacija da li je neko registrovan. Potrudićemo se i insistiraćemo na tome da legalne agencije postave matični broj u opisu svih profila da bi bio vidljiv, a omogućićemo i na našem sajtu jednu pretragu koja će direktno da pretražuje sektor turizma, odnosno da li neko posluje legalno ili ne - najavio je Seničić.
Bez kontrole
Dodaje da već godinama individue, agencije koje nisu registrovane, razna udruženja, pa i sveštena lica, organizuju izlete i putovanja.
- Tu prosto nema kontrole, a ni sigurnosti ako se nešto desi. Mnogi privatnici izdaju stanove, a nelegalni su, pare platite njemu na račun, a on može da se pravi blesav. Ima situacija da privatnik ima smeštaj, izdaje ga, a postavi slike neke vile. Onda kad dođete i vidite to, nema načina da se žalite. Kategorizacija objekta je uprošćena, nemoguće je da ljudi neće da uplate određenu sumu novca godišnje, a da rizikuju bezbednost gostiju. To stvara i lošu sliku kod stranih turista - rekao je Seničić.
Naglasio je da je deo problema fiskalna kontrola, te da imaju informaciju da se u Srbiji kreće više hiljada autobusa koje prevoze putnike:
- Mi ne znamo ko su ti ljudi, kome je novac uplaćen... Ljudi se zbog nižih cena odlučuju na nešto nelegalno, a da nisu ni svesni koje opasnosti to nosi.