Ana Radović (20) nestala je pre dva dana, tačnije 23. novembra kada je sa Zlatibora kada u Beograd na fakultet.

Prema prvim informacijama, policija ispituje da li je Anin nestanak povezan sa pretragom Morave i jezera Međuvršje između Čačka i Užica.

Poslednji telefonski kontakt je imala sa bratom kada je bila u okolini Čačka, navodi se na stranici "Nestali Srbija".

Ana je visoka 170 centimetara, ima smeđu kosu i svetlo zelene oči.

Porodica i prijatelji apeluju na sve građane da ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o Ani odmah obaveste policiju.

Ana Radović Foto: Printscreen Nestali Srbija

Prijavljen nestanak

Kako saznajemo u užičkom Osnovnom tužilaštvu juče je prijavljen slučaj nestale devojke sa Zlatibora.

Međutim, kako nam je rečeno, ne može pouzdano da se tvrdi da li je ta devojka sa Zlatibora možda ista osoba za kojom se traga u Međuvršju, ili je reč o drugoj osobi.

Podsećamo, policija i vatrogasci pretražuju obalu Zapadne Morave, gde je danas prijavljeno da je automobil s dvoje ljudi upao u jezero Međuvršje, kod Čačka.

Trenutno nema potvrde da su slučajevi povezani, te policija radi na oba slučaja.

- Pretražujemo svaki metar, tražeći tragove točkova automobila za koji se sumnja da je uleteo u jezero. Danas smo pretraživali obalu Morave ne bi li uočili mesto s izlomljenom granama ili bilo čime što bi ukazalo na uletanje automobila u vodu - rekao nam je jedan od spasilaca.

Tim specijalizovan za spasavanje na vodi Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Čačku danas je čamcem obišao potez ismeđu dve brane. Njihova potraga danas nije urodila plodom, ali kako su nam rekli, oni će potragu nastaviti.