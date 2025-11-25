Slušaj vest

Ana Radović (20) nestala je 23. novembra kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. Njen otac se oglasio nakon što je podeljen apel za njen pronalazak, u kom je apelovao na sve građane da sve informacije o Ani jave najbližoj policijskoj stanici. 

Kako je Kurir pisao, Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre dva dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka. Poziv se dogodio u 18.45, a kako kaže njen otac Miloš, to je bio poslednji put da ju je neko od bliskih čuo.

- Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna. Mislim da je verovatnoća da je doživela saobraćajnu nesreću mala - dodaje njen otac.

Kako kaže, iz policije mu je rečeno da na dan njenog nestanka nije prijavljena nijedna saobraćajna nesreća.

Screenshot 2025-11-25 203520.jpg
Ana Radović Foto: Printscreen Nestali Srbija

Ana je visoka 170 centimetara, ima smeđu kosu i svetlo zelene oči.

Otac moli za pomoć, majka prijavila nestanak

On apeluje na sve građane koji imaju bio kakvu informaciju o Ani ili su je videli da se odmah jave najbližoj policijskoj stanici i svaka pomoć im je u ovim momentima dobrodošla.

Podsetimo, kako smo ranije pisali, policija ispituje da li Anin nestanak ima veze sa pretragama u Moravi i jezeru Međuvršje. Ali kako je potvrđeno za Kurir, ne može pouzdano da se tvrdi da li su slučajevi povezani — policija radi na oba slučaja. 

Kako saznajemo u užičkom Osnovnom tužilaštvu juče je prijavljen slučaj nestale devojke sa Zlatibora.

Podsećamo, policija i vatrogasci pretražuju obalu Zapadne Morave, gde je danas prijavljeno da je automobil s dvoje ljudi upao u jezero Međuvršje, kod Čačka.

Prve slike sa mesta nesreće kod Čačka Foto: RINA

Kurir.rs/Blic

