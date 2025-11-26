Slušaj vest

Devetomesečna Nada Stanković iz sela Boljara kod Vlasotinca boluje od epileptične encefalopatije i zbog toga kasni u psihomotornom razvoju. U njeno lečenje uključenje su brojne dugotrajne i skupocene terapije koje porodica ne može sama da finansira.

Fondacija "Pokreni život" organizovala je akciju prikupljanja sredstava.

Drugog dana nakon rođenja Nada je imala prvi epileptični napad. Sa nepunih mesec dana potvrđena joj je epileptična encefalopatija koja je povezana sa razvojnim problemima i mutacijom gena.

Jaki i isrpljujući napadi se zbog oštećenja moždane funkcije javljaju često. Ima problema sa gutanjem, motorikom, dok teška borba traje devet meseci.

- Svaki mali napredak s napadima nas vrati mnogo, mnogo više unazad. Ima devet meseci, a ne drži vrat, ne sedi, delimično prati i ima strabizam. Ima i problema sa varenjem zbog mutacije gena - kaže Marijana Stanković, Nadina majka.

Marijanu je ljubav dovela iz Štrpca u selo Boljare kod Vlasotinca. I suprug i ona su profesori matematike.

Sa željom da ostanu u selu i da pored Vlasine podižu decu, uzeli su kredite i počeli gradnju kuće, ali su radovi stali.

Za dve godine potrebno 18 miliona dinara

Svaki dinar odlazi na Nadino lečenje i terapije kod defektologa, fizijatra, oftalmologa, genetičara. Čeka ih i put u inostranstvo. Troškovi su veliki i neophodna im je pomoć.

Ovako možete pomoći maloj Nadi Foto: Pokreni život

- Ne možemo sve sami jer je dugotrajan proces. U ispitivanju su terapije koje bi mogle da daju rezultate u budućnosti. Uz sve terapije, naglasak je na to da njeno stanje, što se tiče napada, bude stabilno - kaže Aleksandar Stanković, Nadin otac.

Za dve godine potrebno im je oko 18 miliona dinara. Mnogobrojnim aktivnostima porodici Stanković pomaže Fondacija "Pokreni život".

Širom Srbije postavili su 600 kutija za prikupljanje sredstava namenjenih lečenju dece.

- Jako je važno što je na vreme krenula terapija, jer je još uvek mala, nisu joj dovoljno razvijeni mišići i može da se radi dosta sa njom. Za kratko vreme prikupili smo 2.700 evra, što je oko 300.000 dinara, ali to nije dovoljno za sve što ih čeka - rekao je Dušan Miljković iz Fondacije "Pokreni život".

Istrajni su i posvećeni brizi o maloj Nadi. Završili su mnoge obuke kako bi joj uz stručnjake, pomagali kod kuće.

Optimizam ih ne napušta, kao ni vera u ljude dobre volje. Da ih razume i stane na noge.To je najveća želja roditelja i tri godine starijeg brata Luke.

Da umesto bola i plača bude osmeh na Nedinom licu, možmo pomoći slanjem poruke 400 na broj 3800.

Kurir/ RTS