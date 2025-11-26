Slušaj vest

Prošle godine, širom sveta namerno je ubijeno 83.000 žena i devojčica. Njih 50.000 ubili su partneri ili članovi porodice, podaci su Ujedinjenih nacija na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, koji je obeležen juče.

Upozoravajuće i poražavajuće: jedan femicid desi se na skoro svakih 10 minuta. U Srbiji je od početka godine 15 žena ubio poznat ili blizak muškarac. Druga nacionalna konferencija pod nazivom "Jednake. Sigurne. Osnažene", posvećena borbi protiv nasilja nad ženama, održana je u Palati Srbija.

Većina gradova u zemlji nema dovoljno socijalnih radnika. U Trsteniku, gde ih ima dovoljno, tokom prošle godine broj žrtava nasilja bio je manji za petinu. Kažu da je to rezultat dobre saradnje tužilaštva i policije.

- Ono što je pravilo to je da nikakvo imovno stanje, materijalno ili obrazovno nije opredeljujući faktor za nasilnike da se na taj korak odluče. Mislim da je jako važno menjati kulturu ponašanja, kulturu komunikacije da bismo na kraju obezbedili sigurnije društvo - rekao je Vladimir Antić, direktor Centra za socijalni rad Trstenik.

Predstavnici civilnog društva smatraju da su žene sigurnije onog trenutka kad sebe stave na prvo mesto i shvate da treba da prestanu da trpe nasilje.

- Kada shvate da je ćutanje najgori zločin koji čine sebi, da je ostajanje u kući u uslovima u kojima nemaju osnovna prava i u kojima se tretiraju kao robovi pogrešan put – onog trenutka kada žena kaže dosta, tog trenutka prestaje taj začarani krug i lanac nasilja koji u našem društvu neprestano trpimo - navela je Marija S. Dedović iz Asocijacije pravnika AEPA.

Centri za socijalni rad su prve stanice na čija vrata pokuca žrtva.

Đurđević Stamenkovski naglasila je da se dešava da zaposleni u sistemu socijalne zaštite budu izloženi nasilju Foto: Kurir Televizija

- Neretko se dešava da zaposleni u sistemu socijalne zaštite koji treba da se bore protiv nasilja budu izloženi nasilju. Zato što oni tretiraju vrlo intimne stvari u jednoj porodici. I onda, kada ljudi te svoje privatne probleme ne mogu da reše u okviru svog doma, oni očekuju da će to uraditi institucije. A to najčešće nije moguće. Sve to je dovelo do toga da je taj poziv socijalnog radnika poziv koji nije poželjan. I da mi imamo deficit tog kadra - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Najviši cilj je da izgradimo društvo bez nasilja, društvo koje ne toleriše nasilje, a da su institucije sistema tu za sve žene i devojčice.

Macura ističe da je nasilje neprihvatljivo Foto: Kurir Televizija

- Nasilje nije samo statistika ili broj na papiru. Nasilje nije slučaj. Nasilje je neprihvatljivo narušavanje slobode i dostojanstva bilo kog člana društva, a naročito onih najranjivijih. I zato je svaka politika, svaki zakon, svaka mera usmerena na prevenciju i zaštitu ono najmanje što dugujemo svakoj ženi koja je ikada strahovala, ćutala ili se borila sama - navela je Tatjana Macura, ministarka bez portfelja.

- U narednim mesecima mi u Vladi Srbije nastavljamo da radimo još temeljnije. Ono što je najvažnije, očekujemo da do kraja godine usvojimo izmene zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Izmene donose nekoliko ključnih novina, unapređanje saradnje policije, tužilaštva, sudova i centara za socijalni rad i jasno prepoznavanje deteta kao žrtve - poručio je Đuro Macut, predsednik Vlade Srbije.

Zato sve institucije moraju da rade u koordinaciji, da budu efikasne i da nastoje da dobrom komunikacijom što pre zaštite žrtvu. Kad god se iz određene institucije u medije plasira nečija privatnost, vraćamo se tri koraka unazad.

Pored medija, veliku ulogu imaju zaposleni u centrima za socijalni rad, policija i sve druge institucije koje moraju da znaju da onog časa kada su izneli nečiju privatnost u javnost, da su mu – potencijalno – uništili život, poručeno je s konferencije "Jednake. Sigurne. Osnažene".

Kurir/ RTS