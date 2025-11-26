Slušaj vest

Porodica sa bebom tvrdi da je izbačena iz iznajmljenog stana u Beogradu nakon samo dva dana boravka, i to bez stvarnog razloga, uprkos tome što u stanu gotovo da nisu ni boravili.

Ovaj par rešio je da svoje neprijatno iskustvo podeli na Fejsbuku u grupi "Izdavanje stanova - Beograd".

- Želim da podelim neprijatno iskustvo koje smo imali prilikom iznajmljivanja stana u Beogradu. Stan smo pronašli preko oglasa i odmah pozvali broj koji je bio naveden. Javila nam se gazdarica i objasnila da trenutno nije u Beogradu, pa nam je rekla da ključeve možemo preuzeti kod njene komšinice i da se sa njom dogovorimo oko ulaska u stan - navela je ova žena.

Otišli su, pogledali stan i odlučili da ga zakupe.

- Platili smo ukupno 280 evra i u stan ušli u sredu popodne. U četvrtak uveče smo otišli kod mojih na selo i nismo bili u stanu do nedelje uveče. Kada smo se vratili, moj muž je parkirao automobil ispred zgrade, verujući da je parking zajednički za sve stanare. U tom trenutku je izašla komšinica koja nam je pokazivala stan i započela raspravu sa mojim mužem zbog parking mesta - napisala je ona.

Tvrdi da je njen suprug razgovarao sasvim pristojno, izvinio se i ušao u stan.

- Rekao mi je da ga je napala bez ikakvog opravdanog razloga. Nakon samo nekoliko minuta, oko 20 časova, pozvala nas je gazdarica i saopštila da moramo da napustimo stanveć sutra ujutru. Naglasila bih da imamo bebu. Pitali smo je za razlog. Rekla je da se komšije žale na nas, da smo navodno glasni, i da ne želi da ima probleme sa komšijama jer je njen prvi sused advokat - dodala je.

Naglasila je da to nikako ne može biti tačno, jer oni od četvrtka do nedelje nisu boravili u stanu.

- Sutradan su došli da preuzmu ključeve i vrate novac. Od ukupnog iznosa zadržali su 30 evra "za struju i za put“, iako smo u stanu boravili samo dve noći. Želim da upozorim ljude da budu oprezni nažalost, ima raznih situacija i raznih ljudi - zaključila je ona u objavi.