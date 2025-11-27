Slušaj vest

Jedna žena podelila je svoju ispovest o tome kako je obnovila kontakt sa srednjoškolskom ljubavi, iako je u osmogodišnjem braku i majka dvoje dece. Ono što je učinila, mnoge je šokiralo.

Njihov susret rezultirao je preljubom, ali se završio i iznenadnim povlačenjem muškarca, pa se one sada oseća povređeno i izigrano.

- U braku sam osam godina. Imamo dvoje dece. Divan suprug. Divan otac. Međutim, ljubav iz srednjoškolskih dana, nikad nismo prestali da se čujemo. Sticajem okolnosti dogovorimo se da se vidimo. Sve puca od strasti - priznala je ona na sajtu "Ispovesti", pa dodala:

- Poljupci, zagrljaji. Veče kao nijedno. Međutim, on se povlači uz izgovor: "Poštujem te i cenim i zato se povlačim, dok se ne upustimo u nešto veće". Sad se osećam jako jako loše. Izigrano, povređeno.

Mnogi su se pitali kako je moguće da se ona oseća izigrano, iako je upravo ona prekršila bračno poverenje i prevarila svog supruga.

- Šta misliš kako će se osećati tvoj muž? - upitali su je korisnici.

Mnogi su joj napisali da bi dali mnogo da imaju divnog muža i dvoje dece, a da je ona to prokockala.

- Zamisli samo kakvo je poniženje tvom mužu to što mu neko drugi čuva brak, a ne ti koja si mu to obećala. Nadam se da te je stid bar dece, ako nije tog čoveka. Saznaće on to jednom, nadam se da će se oporaviti od tebe i biti srećan sa nekom drugom - navodi se u jednom od komentara.

