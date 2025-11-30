Srbi najviše jedu jaja, hleb i krompir! Svaka kuća ima šporet, a frižider tek... Novi podaci iznenađuju, evo na šta najviše dajemo pare, zna se tačno u dinar
Građani Srbije godišnje najviše pojedu jaja, hleba i krompira, svako naše domaćinstvo ima šporet, dok klasični frižider koristi nešto više od polovine porodičnih zajednica.
Tradicionalno, naši građani najviše novca troše na hranu, i to posebno na meso i mesne prerađevine, bezalkoholna pića, stanovanje, račune i transport i mesečno više potroše nego što zarade. Prema anketi o potrošnji domaćinstava za 2024, koju je objavio Republički zavod za statistiku, i prihodi i rashodi poslednje četiri godine beleže rast. U istraživanju je učestvovalo 6.227 domaćinstava, a prikupljeni su podaci o prihodima, troškovima i ličnoj potrošnji.
Prosečni mesečni prihodi u novcu i naturi porasli su sa 71.733 dinara u 2021. na 97.705 dinara prošle godine. U istom periodu rashodi su skočili sa 71.902 na 98.165 dinara. Dakle, primanja su porasla za oko 20.000 dinara, a troškovi za 26.263 dinara.
Beogradska domaćinstva imaju najveće mesečne prihode - 112.734 dinara, dok su u Vojvodini 92.765, u Šumadiji i zapadnoj Srbiji 92.598, a u južnoj i istočnoj Srbiji 90.652 dinara. Prosečna mesečna potrošnja je 2024. u Beogradu iznosila 108.400 dinara, Vojvodini 95.094, Šumadiji i zapadnoj Srbiji 94.840, a na jugu i istoku 92.757 dinara. Beograd je jedini region gde prihod premašuje troškove, dok Vojvodina najviše odskače u minusu - 2.329 dinara mesečno.
Najviše para ode na hranu
Najveća stavka u budžetu građana su hrana i bezalkoholna pića, za šta mesečno odlazi oko 35.919 dinara. Od toga, čak 10.970 dinara ide na meso, u Beogradu i do 11.559. Za alkohol i duvan troši se prosečno 4.363 dinara, najviše u Šumadiji i zapadnoj Srbiji - čak 5.029. Beograđani prednjače u kupovini odeće i obuće sa 5.131 dinarom dok se najmanje troši na jugu i istoku 4.124.
Stanovanje, voda, struja i gas Srbe u proseku koštaju oko 16.027 dinara mesečno. Za lekove i vitamine ode 2.575 dinara, s tim što tu Beograđani izdvajaju najviše - po 3.069 mesečno. Transport je jedna od skupljih stavki i košta 8.698 dinara, dok za rekreaciju i kulturu iskeširamo 5.104 dinara mesečno. Ubedljivo najmanje para građani daju za obrazovanje, i to svega 1.012 dinara mesečno.
MESEČNI TROŠKOVI
Stavka Iznos
- Hrana i bezalkoholna pića 35.919
- Hleb i žitarice 5.159
- Meso i prerađevine od mesa 10.970
- Riba i prerađevine od ribe 922
- Mleko, mlečni proizvodi i jaja 5.292
- Ulja i masti 1.071
- Voće 2.249
- Povrće 4.256
- Šećer, džem, med, čokolada i konditorski proizvodi 1.609
- Ostali prehrambeni proizvodi 1.804
- Kafa, čaj i kakao 1.219
- Mineralna voda, bezalkoholna pića i sokovi 1.368
- Alkoholna pića i duvan 4.363
- Žestoka alkoholna pića 272
- Vino 232
- Pivo 533
- Cigarete i duvan 3.326
- Odeća i obuća 4.601
- Stanovanje, voda, el. energija, gas i ostala goriva 16.027
* Prosečni iznosi u dinarima
Snabdevenost domaćinstva
Što se tiče opremljenosti domaćinstava, šporet poseduju apsolutno sva, dok većina ima televizor, veš-mašinu i mobilni telefon. Zanimljivo je da običan frižider ima 52,9 odsto domaćinstava, dok kombinovani frižider sa zamrzivačem ima više ljudi nego standardni model.
Opremljenost domaćinstva
Uređaj Količina (%)
- Šporet (električni, na čvrsto gorivo, na plin, kombinovani) 100
- Televizor 99,8
- Mašina za pranje veša 98,2
- Mobilni telefon 96,9
- Priključak na internet 70,4
- Fiksni telefon 66
- Putnički automobil ili kombi 60,8
- Personalni računar ili laptop 60,2
- Zamrzivač 58,9
- Kombinovani frižider sa zamrzivačem 57,1
- Klima-uređaj 56,7
- Radio (sve vrste) 53,5
- Frižider 52,9
- Mikrotalasna pećnica 43
- Mašina za pranje sudova 31,3
Šta najviše jedemo i pijemo
Naša domaćinstva godišnje u proseku najviše potroše jaja - čak 581, dok porodice u južnim i istočnim krajevima utroše čak 718 komada. Na drugom mestu je hleb sa 163 kilograma i njega najviše jedu Šumadinci i stanovnici zapadne Srbije - čak 202,2 kilograma mesečno po domaćinstvu, dok se u prestonici pojede oko 132,2 kilograma. Među najviše utrošenim namirnicama su mineralna i izvorska voda sa 122,5 litara, kao i mlečni proizvodi sa 83,6 litara mleka, jogurta i slično. Od povrća najviše se jede krompir - čak 76,3 kilograma, i to najviše na jugu i istoku zemlje, gde ide i preko 87 kilograma.
Godišnja potrošnja hrane i pića po domaćinstvu 2024.
Proizvod Količina (kg, l)
- Jaja 581 kom.
- Hleb i pecivo 163 kg
- Mineralna i izvorska voda 122,5 l
- Mleko (sveže i dugotrajno) 83,6 l
- Kiselo mleko, jogurt i sl. 83,6 l
- Krompir 76,3 kg
- Ostala bezalkoholna pića 68,5 l
- Ostale vrste voća 67,7 kg
- Pileće i ostalo meso živine 52,8 kg
- Brašno (sve vrste) 52,6 kg
- Ostale vrste povrća 50,7 kg
- Svinjsko meso 47,8 kg
- Voćni sok 41,2 l
- Pivo 39,8 l
- Kupus 38,1 kg
- Suhomesnati proizvodi 36,4 kg
- Crni luk, beli luk, praziluk 34,3 kg
- Jabuke 32,6 kg
- Paradajz 32,6 kg
- Agrumi 30,2 kg
- Proizvodi od brašna, testenine 28,6 kg
- Jestivo ulje 27,9 l
- Banane 24,8 kg
- Ostali mlečni proizvodi 24,1 kg
- Paprika 24 kg
- Korenasto povrće 22 kg
- Šećer 20,9 kg
- Beli sir 20,6 kg
- Keks 20,5 kg
- Goveđe meso 20,2 kg
- Suvo meso 13,3 kg
- Prerađevine od povrća 13,1 kg
- Pirinač 10,8 kg
- Riba (sveža i zamrznuta) 9,3 kg
- Ostale vrste mesa 9,2 kg
- Kafa 8,3 kg
- Grožđe 6,1 kg
- Mast 5,8 kg
- Vino 5,5 l
- Konzervirana riba 4,6 kg
- Ostale biljne masnoće 4,4 kg
- Čokolada 3,8 kg
- Prerađevine od voća 3,0 kg
- Žestoka alkoholna pića 2,5 l
- Med 2,2 kg
- * RZS
Od mesa Srbi najviše preferiraju piletinu, u proseku oko 53 kilograma godišnje, svinjetinu utroše oko 47,8 kilograma, dok je na trećem mestu govedina s nešto više od 20 kilograma. Svinjetina se najčešće jede na jugu i istoku, a piletina u Vojvodini. Od voća naš narod najčešće jede jabuke, preko 32 kilograma godišnje. Anketa RZS je otkrila da srpsko domaćinstvo u proseku godišnje popije 8,3 kilograma kafe.
RASHODI PO GODINAMA
Rashodi 2021. 2022. 2023. 2024.
- Ukupna lična potrošnja 71.902 78.678 88.244 98.165
- Hrana i bezalkoholna pića 24.622 28.246 32.416 35.919
- Alkoholna pića i duvan 3.484 3.723 3.992 4.363
- Odeća i obuća 3.732 3.852 4.161 4.601
- Stanovanje, voda, el. energija, gas i ostala goriva 11.779 12.677 14.405 16.027
- Oprema za stan i tekuće održavanje 3.001 3.179 3.450 3821
- Zdravlje 3.303 3.478 3.722 4.053
- Transport 6.514 7.041 7.710 8.698
- Komunikacije 4.013 4.304 4.714 5.307
- Rekreacija i kultura 3.757 4.006 4.489 5.104
- Obrazovanje 1.012 1.061 1.173 1.237
- Restorani i hoteli 2.335 2.495 2.814 3.199
- Ostali lični predmeti i ostale usluge 4.350 4.616 5.198 5.836
* Iznosi su u dinarima
* RZS