Građani Srbije godišnje najviše pojedu jaja, hleba i krompira, svako naše domaćinstvo ima šporet, dok klasični frižider koristi nešto više od polovine porodičnih zajednica.

Tradicionalno, naši građani najviše novca troše na hranu, i to posebno na meso i mesne prerađevine, bezalkoholna pića, stanovanje, račune i transport i mesečno više potroše nego što zarade. Prema anketi o potrošnji domaćinstava za 2024, koju je objavio Republički zavod za statistiku, i prihodi i rashodi poslednje četiri godine beleže rast. U istraživanju je učestvovalo 6.227 domaćinstava, a prikupljeni su podaci o prihodima, troškovima i ličnoj potrošnji.

S godinama rasli prihodi u Srbiji Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Prosečni mesečni prihodi u novcu i naturi porasli su sa 71.733 dinara u 2021. na 97.705 dinara prošle godine. U istom periodu rashodi su skočili sa 71.902 na 98.165 dinara. Dakle, primanja su porasla za oko 20.000 dinara, a troškovi za 26.263 dinara.

Beogradska domaćinstva imaju najveće mesečne prihode - 112.734 dinara, dok su u Vojvodini 92.765, u Šumadiji i zapadnoj Srbiji 92.598, a u južnoj i istočnoj Srbiji 90.652 dinara. Prosečna mesečna potrošnja je 2024. u Beogradu iznosila 108.400 dinara, Vojvodini 95.094, Šumadiji i zapadnoj Srbiji 94.840, a na jugu i istoku 92.757 dinara. Beograd je jedini region gde prihod premašuje troškove, dok Vojvodina najviše odskače u minusu - 2.329 dinara mesečno.

Najviše para ode na hranu

Najveća stavka u budžetu građana su hrana i bezalkoholna pića, za šta mesečno odlazi oko 35.919 dinara. Od toga, čak 10.970 dinara ide na meso, u Beogradu i do 11.559. Za alkohol i duvan troši se prosečno 4.363 dinara, najviše u Šumadiji i zapadnoj Srbiji - čak 5.029. Beograđani prednjače u kupovini odeće i obuće sa 5.131 dinarom dok se najmanje troši na jugu i istoku 4.124.

Stanovanje, voda, struja i gas Srbe u proseku koštaju oko 16.027 dinara mesečno. Za lekove i vitamine ode 2.575 dinara, s tim što tu Beograđani izdvajaju najviše - po 3.069 mesečno. Transport je jedna od skupljih stavki i košta 8.698 dinara, dok za rekreaciju i kulturu iskeširamo 5.104 dinara mesečno. Ubedljivo najmanje para građani daju za obrazovanje, i to svega 1.012 dinara mesečno.

Srbi najviše para daju na hranu i piće Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Privatna arhiva

MESEČNI TROŠKOVI

Stavka Iznos

Hrana i bezalkoholna pića 35.919

Hleb i žitarice 5.159

Meso i prerađevine od mesa 10.970

Riba i prerađevine od ribe 922

Mleko, mlečni proizvodi i jaja 5.292

Ulja i masti 1.071

Voće 2.249

Povrće 4.256

Šećer, džem, med, čokolada i konditorski proizvodi 1.609

Ostali prehrambeni proizvodi 1.804

Kafa, čaj i kakao 1.219

Mineralna voda, bezalkoholna pića i sokovi 1.368

Alkoholna pića i duvan 4.363

Žestoka alkoholna pića 272

Vino 232

Pivo 533

Cigarete i duvan 3.326

Odeća i obuća 4.601

Stanovanje, voda, el. energija, gas i ostala goriva 16.027

* Prosečni iznosi u dinarima

Snabdevenost domaćinstva

Što se tiče opremljenosti domaćinstava, šporet poseduju apsolutno sva, dok većina ima televizor, veš-mašinu i mobilni telefon. Zanimljivo je da običan frižider ima 52,9 odsto domaćinstava, dok kombinovani frižider sa zamrzivačem ima više ljudi nego standardni model.

Sva domaćinstva imaju šporete Foto: Screenshot Youtube

Opremljenost domaćinstva

Uređaj Količina (%)

Šporet (električni, na čvrsto gorivo, na plin, kombinovani) 100

Televizor 99,8

Mašina za pranje veša 98,2

Mobilni telefon 96,9

Priključak na internet 70,4

Fiksni telefon 66

Putnički automobil ili kombi 60,8

Personalni računar ili laptop 60,2

Zamrzivač 58,9

Kombinovani frižider sa zamrzivačem 57,1

Klima-uređaj 56,7

Radio (sve vrste) 53,5

Frižider 52,9

Mikrotalasna pećnica 43

Mašina za pranje sudova 31,3 Šta najviše jedemo i pijemo

Naša domaćinstva godišnje u proseku najviše potroše jaja - čak 581, dok porodice u južnim i istočnim krajevima utroše čak 718 komada. Na drugom mestu je hleb sa 163 kilograma i njega najviše jedu Šumadinci i stanovnici zapadne Srbije - čak 202,2 kilograma mesečno po domaćinstvu, dok se u prestonici pojede oko 132,2 kilograma. Među najviše utrošenim namirnicama su mineralna i izvorska voda sa 122,5 litara, kao i mlečni proizvodi sa 83,6 litara mleka, jogurta i slično. Od povrća najviše se jede krompir - čak 76,3 kilograma, i to najviše na jugu i istoku zemlje, gde ide i preko 87 kilograma.

U Srbiji se najviše jedu jaja, hleb i krompir Foto: Shutterstock

Godišnja potrošnja hrane i pića po domaćinstvu 2024.

Proizvod Količina (kg, l)

Jaja 581 kom.

Hleb i pecivo 163 kg

Mineralna i izvorska voda 122,5 l

Mleko (sveže i dugotrajno) 83,6 l

Kiselo mleko, jogurt i sl. 83,6 l

Krompir 76,3 kg

Ostala bezalkoholna pića 68,5 l

Ostale vrste voća 67,7 kg

Pileće i ostalo meso živine 52,8 kg

Brašno (sve vrste) 52,6 kg

Ostale vrste povrća 50,7 kg

Svinjsko meso 47,8 kg

Voćni sok 41,2 l

Pivo 39,8 l

Kupus 38,1 kg

Suhomesnati proizvodi 36,4 kg

Crni luk, beli luk, praziluk 34,3 kg

Jabuke 32,6 kg

Paradajz 32,6 kg

Agrumi 30,2 kg

Proizvodi od brašna, testenine 28,6 kg

Jestivo ulje 27,9 l

Banane 24,8 kg

Ostali mlečni proizvodi 24,1 kg

Paprika 24 kg

Korenasto povrće 22 kg

Šećer 20,9 kg

Beli sir 20,6 kg

Keks 20,5 kg

Goveđe meso 20,2 kg

Suvo meso 13,3 kg

Prerađevine od povrća 13,1 kg

Pirinač 10,8 kg

Riba (sveža i zamrznuta) 9,3 kg

Ostale vrste mesa 9,2 kg

Kafa 8,3 kg

Grožđe 6,1 kg

Mast 5,8 kg

Vino 5,5 l

Konzervirana riba 4,6 kg

Ostale biljne masnoće 4,4 kg

Čokolada 3,8 kg

Prerađevine od voća 3,0 kg

Žestoka alkoholna pića 2,5 l

Med 2,2 kg

* RZS

Od mesa Srbi najviše preferiraju piletinu, u proseku oko 53 kilograma godišnje, svinjetinu utroše oko 47,8 kilograma, dok je na trećem mestu govedina s nešto više od 20 kilograma. Svinjetina se najčešće jede na jugu i istoku, a piletina u Vojvodini. Od voća naš narod najčešće jede jabuke, preko 32 kilograma godišnje. Anketa RZS je otkrila da srpsko domaćinstvo u proseku godišnje popije 8,3 kilograma kafe.

Potroši se više nego što se zaradi Foto: Shutterstock

RASHODI PO GODINAMA

Rashodi 2021. 2022. 2023. 2024.

Ukupna lična potrošnja 71.902 78.678 88.244 98.165

Hrana i bezalkoholna pića 24.622 28.246 32.416 35.919

Alkoholna pića i duvan 3.484 3.723 3.992 4.363

Odeća i obuća 3.732 3.852 4.161 4.601

Stanovanje, voda, el. energija, gas i ostala goriva 11.779 12.677 14.405 16.027

Oprema za stan i tekuće održavanje 3.001 3.179 3.450 3821

Zdravlje 3.303 3.478 3.722 4.053

Transport 6.514 7.041 7.710 8.698

Komunikacije 4.013 4.304 4.714 5.307

Rekreacija i kultura 3.757 4.006 4.489 5.104

Obrazovanje 1.012 1.061 1.173 1.237

Restorani i hoteli 2.335 2.495 2.814 3.199

Ostali lični predmeti i ostale usluge 4.350 4.616 5.198 5.836

* Iznosi su u dinarima