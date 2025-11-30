Slušaj vest

Građani Srbije godišnje najviše pojedu jaja, hleba i krompira, svako naše domaćinstvo ima šporet, dok klasični frižider koristi nešto više od polovine porodičnih zajednica.

Tradicionalno, naši građani najviše novca troše na hranu, i to posebno na meso i mesne prerađevine, bezalkoholna pića, stanovanje, račune i transport i mesečno više potroše nego što zarade. Prema anketi o potrošnji domaćinstava za 2024, koju je objavio Republički zavod za statistiku, i prihodi i rashodi poslednje četiri godine beleže rast. U istraživanju je učestvovalo 6.227 domaćinstava, a prikupljeni su podaci o prihodima, troškovima i ličnoj potrošnji.

novčanik pun para
S godinama rasli prihodi u Srbiji Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Prosečni mesečni prihodi u novcu i naturi porasli su sa 71.733 dinara u 2021. na 97.705 dinara prošle godine. U istom periodu rashodi su skočili sa 71.902 na 98.165 dinara. Dakle, primanja su porasla za oko 20.000 dinara, a troškovi za 26.263 dinara.
Beogradska domaćinstva imaju najveće mesečne prihode - 112.734 dinara, dok su u Vojvodini 92.765, u Šumadiji i zapadnoj Srbiji 92.598, a u južnoj i istočnoj Srbiji 90.652 dinara. Prosečna mesečna potrošnja je 2024. u Beogradu iznosila 108.400 dinara, Vojvodini 95.094, Šumadiji i zapadnoj Srbiji 94.840, a na jugu i istoku 92.757 dinara. Beograd je jedini region gde prihod premašuje troškove, dok Vojvodina najviše odskače u minusu - 2.329 dinara mesečno.

Najviše para ode na hranu

Najveća stavka u budžetu građana su hrana i bezalkoholna pića, za šta mesečno odlazi oko 35.919 dinara. Od toga, čak 10.970 dinara ide na meso, u Beogradu i do 11.559. Za alkohol i duvan troši se prosečno 4.363 dinara, najviše u Šumadiji i zapadnoj Srbiji - čak 5.029. Beograđani prednjače u kupovini odeće i obuće sa 5.131 dinarom dok se najmanje troši na jugu i istoku 4.124.

Stanovanje, voda, struja i gas Srbe u proseku koštaju oko 16.027 dinara mesečno. Za lekove i vitamine ode 2.575 dinara, s tim što tu Beograđani izdvajaju najviše - po 3.069 mesečno. Transport je jedna od skupljih stavki i košta 8.698 dinara, dok za rekreaciju i kulturu iskeširamo 5.104 dinara mesečno. Ubedljivo najmanje para građani daju za obrazovanje, i to svega 1.012 dinara mesečno.

pijaca
Srbi najviše para daju na hranu i piće Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Privatna arhiva

MESEČNI TROŠKOVI

Stavka Iznos

  • Hrana i bezalkoholna pića 35.919
  • Hleb i žitarice 5.159
  • Meso i prerađevine od mesa 10.970
  • Riba i prerađevine od ribe 922
  • Mleko, mlečni proizvodi i jaja 5.292
  • Ulja i masti 1.071
  • Voće 2.249
  • Povrće 4.256
  • Šećer, džem, med, čokolada i konditorski proizvodi 1.609
  • Ostali prehrambeni proizvodi 1.804
  • Kafa, čaj i kakao 1.219
  • Mineralna voda, bezalkoholna pića i sokovi 1.368
  • Alkoholna pića i duvan 4.363
  • Žestoka alkoholna pića 272
  • Vino 232
  • Pivo 533
  • Cigarete i duvan 3.326
  • Odeća i obuća 4.601
  • Stanovanje, voda, el. energija, gas i ostala goriva 16.027

* Prosečni iznosi u dinarima

Snabdevenost domaćinstva

Što se tiče opremljenosti domaćinstava, šporet poseduju apsolutno sva, dok većina ima televizor, veš-mašinu i mobilni telefon. Zanimljivo je da običan frižider ima 52,9 odsto domaćinstava, dok kombinovani frižider sa zamrzivačem ima više ljudi nego standardni model.

Šporeti
Sva domaćinstva imaju šporete Foto: Screenshot Youtube

Opremljenost domaćinstva

Uređaj Količina (%)

  • Šporet (električni, na čvrsto gorivo, na plin, kombinovani) 100
  • Televizor 99,8
  • Mašina za pranje veša 98,2
  • Mobilni telefon 96,9
  • Priključak na internet 70,4
  • Fiksni telefon 66
  • Putnički automobil ili kombi 60,8
  • Personalni računar ili laptop 60,2
  • Zamrzivač 58,9
  • Kombinovani frižider sa zamrzivačem 57,1
  • Klima-uređaj 56,7
  • Radio (sve vrste) 53,5
  • Frižider 52,9
  • Mikrotalasna pećnica 43
  • Mašina za pranje sudova 31,3

Šta najviše jedemo i pijemo

Naša domaćinstva godišnje u proseku najviše potroše jaja - čak 581, dok porodice u južnim i istočnim krajevima utroše čak 718 komada. Na drugom mestu je hleb sa 163 kilograma i njega najviše jedu Šumadinci i stanovnici zapadne Srbije - čak 202,2 kilograma mesečno po domaćinstvu, dok se u prestonici pojede oko 132,2 kilograma. Među najviše utrošenim namirnicama su mineralna i izvorska voda sa 122,5 litara, kao i mlečni proizvodi sa 83,6 litara mleka, jogurta i slično. Od povrća najviše se jede krompir - čak 76,3 kilograma, i to najviše na jugu i istoku zemlje, gde ide i preko 87 kilograma.

Potrošačka korpa
U Srbiji se najviše jedu jaja, hleb i krompir Foto: Shutterstock

Godišnja potrošnja hrane i pića po domaćinstvu 2024.

Proizvod Količina (kg, l)

  • Jaja 581 kom.
  • Hleb i pecivo 163 kg
  • Mineralna i izvorska voda 122,5 l
  • Mleko (sveže i dugotrajno) 83,6 l
  • Kiselo mleko, jogurt i sl. 83,6 l
  • Krompir 76,3 kg
  • Ostala bezalkoholna pića 68,5 l
  • Ostale vrste voća 67,7 kg
  • Pileće i ostalo meso živine 52,8 kg
  • Brašno (sve vrste) 52,6 kg
  • Ostale vrste povrća 50,7 kg
  • Svinjsko meso 47,8 kg
  • Voćni sok 41,2 l
  • Pivo 39,8 l
  • Kupus 38,1 kg
  • Suhomesnati proizvodi 36,4 kg
  • Crni luk, beli luk, praziluk 34,3 kg
  • Jabuke 32,6 kg
  • Paradajz 32,6 kg
  • Agrumi 30,2 kg
  • Proizvodi od brašna, testenine 28,6 kg
  • Jestivo ulje 27,9 l
  • Banane 24,8 kg
  • Ostali mlečni proizvodi 24,1 kg
  • Paprika 24 kg
  • Korenasto povrće 22 kg
  • Šećer 20,9 kg
  • Beli sir 20,6 kg
  • Keks 20,5 kg
  • Goveđe meso 20,2 kg
  • Suvo meso 13,3 kg
  • Prerađevine od povrća 13,1 kg
  • Pirinač 10,8 kg
  • Riba (sveža i zamrznuta) 9,3 kg
  • Ostale vrste mesa 9,2 kg
  • Kafa 8,3 kg
  • Grožđe 6,1 kg
  • Mast 5,8 kg
  • Vino 5,5 l
  • Konzervirana riba 4,6 kg
  • Ostale biljne masnoće 4,4 kg
  • Čokolada 3,8 kg
  • Prerađevine od voća 3,0 kg
  • Žestoka alkoholna pića 2,5 l
  • Med 2,2 kg
  • * RZS

Od mesa Srbi najviše preferiraju piletinu, u proseku oko 53 kilograma godišnje, svinjetinu utroše oko 47,8 kilograma, dok je na trećem mestu govedina s nešto više od 20 kilograma. Svinjetina se najčešće jede na jugu i istoku, a piletina u Vojvodini. Od voća naš narod najčešće jede jabuke, preko 32 kilograma godišnje. Anketa RZS je otkrila da srpsko domaćinstvo u proseku godišnje popije 8,3 kilograma kafe.

Evri, muškarac se drži za glavu
Potroši se više nego što se zaradi Foto: Shutterstock

RASHODI PO GODINAMA

Rashodi 2021. 2022. 2023. 2024.

  • Ukupna lična potrošnja 71.902 78.678 88.244 98.165
  • Hrana i bezalkoholna pića 24.622 28.246 32.416 35.919
  • Alkoholna pića i duvan 3.484 3.723 3.992 4.363
  • Odeća i obuća 3.732 3.852 4.161 4.601
  • Stanovanje, voda, el. energija, gas i ostala goriva 11.779 12.677 14.405 16.027
  • Oprema za stan i tekuće održavanje 3.001 3.179 3.450 3821
  • Zdravlje 3.303 3.478 3.722 4.053
  • Transport 6.514 7.041 7.710 8.698
  • Komunikacije 4.013 4.304 4.714 5.307
  • Rekreacija i kultura 3.757 4.006 4.489 5.104
  • Obrazovanje 1.012 1.061 1.173 1.237
  • Restorani i hoteli 2.335 2.495 2.814 3.199
  • Ostali lični predmeti i ostale usluge 4.350 4.616 5.198 5.836

* Iznosi su u dinarima

* RZS

