Slušaj vest

Samohrana majka dvoje dece Gordana Kerić ponovo se suočava sa teškom životnom situacijom i hitno joj je potrebna podrška ljudi dobre volje! Pre godina dana ostala je bez supruga, a sada mogu ostati bez krova nad glavom!

Milorad Jurković, čuveni stolar Mile, podelio je apel za pomoć.

- Zatekao sam je kako sama cepa drva, umorna ali nepokolebljiva. Nikoga nema da joj pomogne. Samo ona i njena tiha borba za opstanak. Gordana Kerić brine o svoja dva autistična sina, Filipa i Stevu. Godinama se bore sa najosnovnijim, a to je krovom nad glavom. Zbog zdravstvenog stanja dece, mnogi stanodavci nisu želeli ni da razmisle o tome da im izdaju stan - napisao je Jurković.

Tek nakon dve godine potrage uspeli su da pronađu dom i osete malo mira.

- Ali ne zadugo... Vlasnik kuće sada je prodaje i traži da se isele do kraja februara.

Gde će Gordana sa dvojicom bolesnih dečaka? Kuća je ponuđena za 50.000€, suma koju Gordana kao samohrana majka ne može da dostigne. Zato se obraćamo svima koji mogu da se udružimo i obezbedimo ovoj porodici siguran dom - apeluje on.

Njihov otac, iako ozbiljno bolestan, išao je na sezonske radove samo da bi njima obezbedio barem malo sigurnosti.

- Radio je preko svojih granica, sve dok mu srce nije popustilo. Preminuo je pre nešto više od godinu dana, boreći se za svoju porodicu do poslednjeg daha. Od tada je Gordana ostala sama sa brigama, sa bolom i sa dvoje dece kojima je jedina oslonac. A ono što mnogi ne znaju, a što najviše govori o njoj jeste da je Gordana godinama pokretač mnogih humanitarnih akcija - istakao je on u objavi na Fejsbuku.

Kad god je neko bio u nevolji, Gordana je bila među prvima koji priskoče.

- Čak je i donacije namenjene njenoj deci često preusmeravala drugima, onima kojima je tog trenutka bilo hitnije. To je žena koja nikada nije okrenula glavu od tuđe muke. Zato je red da danas mi ne okrenemo glavu od nje. Nažalost, svi dosadašnji apeli slabo su urodili plodom, a vremena više nema ne za čekanje, ne za prazna obećanja, ne za one koji bi ovakve slučajeve morali da reše, a nisu. Ova porodica nema luksuz da čeka. Njima treba pomoć sada. Ako možete pomozite spram vaših mogućnosti, a pomoć se ne meri sa koliko ste dali nego koliko ste srca stavili u nju - dodao je.

Podsetimo, Stevan (2011) je rođen carskim rezom u terminu a na rođenju je dobio ocenu 5. Trudnoća je bila rizična, majka je hospitalizovana u bolnici radi održavanja trudnoće.

Sa 8 meseci je počeo da sedi, prve reči je izgovorio sa 10 meseci, a sa 16 meseci je prohodao. Roditelji su već sa nepunih godinu dana primetili da je Stevan prestao sa izgovorom, da nema komunikaciju, ne prati pogledom, a posle obavljenih pregleda lekari su konstatovali da je kod Stevana prisutan autistični poremećaj.

Uz pomoć logopedskih i defektoloških tretmana na koje su ga roditelji vodili, Stevan je sa napunjenih 6 godina ponovo progovorio, pohađa i školu ali povremeno ima periode agresije.

Filip (2014) je rođen u 8. mesecu trudnoće carskim rezom, imao je krvarenje na mozgu i bio je u inkubatoru. Kao posledicu ima strabizam i nosi naočare. Filip je prve reči izgovorio sa 8 meseci, a prohodao je sa 14 meseci.

Sa nepune 2 godine roditelji su primetili da i Filip ima iste simptome kao i stariji brat, pa su nakon obavljenih pregleda lekari potvrdili da i on ima autistični poremećaj i od tada kreće borba za Filipov napredak. Filip takođe pohađa logopedske i defektološke tretmane koji mu pomažu u pravilnom razvoju i napretku, izvršava naloge, ali za sada ima mali fond reči, a treba da krene u 1 razred.

Njihov otac bio je veoma požrtvovan, a vest da je prodavao šećernu vunu u Guči kako bi zaradio novac za lečenje dece, otopila je srca ljudi.