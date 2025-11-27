Slušaj vest

Zrenjaninski mališani ubuduće će u vrtiće ulaziti samo uz elektronske kartice! "Otkucavaće se" i tako beležiti dolazak, baš kao i odrasli u pravoj kancelariji, a ako se pojavi crveno svetlo na ekranu to znači da postoji dug koji roditelji nisu platili duže od dva meseca i toj deci biće onemogućeno da uđu u obdanište!

Predškolska ustanova Zrenjanin prva je u Srbiji koja u svojih 20 vrtića uvodi prijavu dece pomoću elektronskih kartica. Ova novina, prema rečima direktora PU Zrenjanin Željka Cvijanovića, uvedena je zbog bezbednosti, olakšanja računovodstvu vrtića i vaspitačima, ali i zbog dugovanja roditelja prema ustanovi.

- U 20 vrtića nalazi se 20 kompjutera, svaki kompjuter sadrži spisak dece tog vrtica, a svako dete poseduje elektronsku katricu koja ima jedinstven broj. Kada prođe kroz čitač, registruje prolazak deteta vlasnika te kartice. Iako vrtić poseduje sve lične podatke o detetu, u ovom postupku jedino se pojavljuje ime i prezime deteta. Podatke o prolasku kartica, radi obračuna dana prisutnosti i naplate boravka deteta u vrtiću, sakuplja i obrađuje obračunski radnik računovodstva koji je taj isti posao radio, ali kroz papirnu formu - objasnio je za Kurir Cvijanović.

Većina roditelja prihvatila novinu

U centralnom računaru spaja se broj kartice sa jedinstvenom šifrom, koju svako dete dobija prilikom upisa, i kreira se zaduženje za obračunski period.

Cvijanović kaže da je većina roditelja prihvatila ovu novinu Foto: Privatna arhiva

- Ogromna većina roditelja je potpuno normalno prihvatila ovu novinu. Mali je broj onih koji su negativno reagovali, a to su upravo najveći dužnici. Ukoliko prilikom evidentiranja zasvetli crveno, to znači da su dugovaranja duža od dva meseca i nema ulaska u vrtić dok roditelj ne izmiri dug. Svi podaci deteta, kao i podaci roditelja nalaze se u ovom kompjutreru decenijama unazad. Nakon obrade podatka, na mesečnom nivou, kreira se uplatnica koja se šalje roditelju - naveo je sagovornik.

Bilo raznih situacija Govorili da dete nije bilo prisutno kako bi smanjili cenu Cvijanović naglašava da je jedan od ciljeva uvođenja ove evidencije bezbednost dece: - U slučaju bilo kakvog spora imate dokaz da je dete bilo u vrtiću. Do sada smo imali raznih situacija gde roditelj tvrdi da dete nije bilo u vrtiću, nego kod babe i dede i traži da se smanji cena na osnovu broja dana koje dete nije bilo u vrtiću. Sa druge strane vi sada imate preciznu evidencinju za decu kojoj se rade obroci, to se inače obrađuje papirno ili javlja porukom, ovako je lakše i brže.

Kartice su već podeljene svim roditeljima, a u toku je završavanje tehničke pripreme postavljanja čitača, a očekuje se da će primena početi sredinom decembra. Cvijanović je naglasio da se podaci deteta ne obrađuju, osim podataka o prisutnosti na mesečnom nivou:

- PU poseduje sve podatke koje pruža roditelj prilikom upisa, čekira polje i daje saglasnost za obradu podataka, a mi ne obrađujemo podatke koje roditelj nije odobrio. Mi na uplatnicu moramo da stavimo ime i prezime deteta. I do sada su deca po imenu i prezimenu evidentirana, ali u papirnom formatu. Zatim se sve to prepisuje na listu za evidenciju dece na mesečnom nivou. 124 liste se šalju internom poštom obračunskom radniku da te liste ručno unese u program za obračun prisustva dece. Sve traje, nije precizno, potkradaju se greške.

Ovako izgleda kartica koju su roditelji dobili besplatno Foto: Privatna arhiva

Pravilnik o evidenciji

Dodaje da postoji pravilnik o elektronskoj evidenciji dece u ustanovi, odobren od Saveta roditelja, a usvojen od strane Upravnog odbora.

Inače, od najave uvođenja elektronske evidencije mališana dug prema Predškolskoj ustanovi Zrenjanin je tri puta manji.

- Ranije se dešavalo da roditelji po godinu dana ne plaćaju vrtić. Sada ćemo tačno znati preseke i efikasnije raditi. Oni koji izgube karticu, platiće izradu nove, to košta par stotina dinara - zaključuje.

Zanimalo nas je da li će još neki vrtići u Srbiji slediti primer Zrenjanina, te smo se obratili Ministarstva prosvete. Nezvanično nam je rečeno da su nadležni za programe po kojima vaspitači rade sa decom, a da su za ostala pitanja nadležne lokalne samouprave.