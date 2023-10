MALI DANILO SE RAZBOLEO, A ONDA JE VASPITAČICA URADILA NEŠTO ŠTO JE MAJKU OSTAVILO BEZ TEKSTA: "Skoro nevetovatno za pročitati"

Potez vaspitačice oduševio je jednu majku!

Naime, njeno dete se razbolelo, ali ju je ono što je uradila vaspitačica oduševilo.

- Vaspitacica je danas zvala da pita kako je Danilo, da li ima temperaturu, da mi kaže da im nedostaje, da mu šalju puno poljubaca i čak mene pitala kako sam ja spavala s obzirom da se on budio i da li imam pomoć, da me neko zameni da odremam. Imam najbolju vaspitačicu i to je tako - napisala je jedna majka na Tviteru.

foto: Printscreen Tviter

Mnogi su pohvalili gest vaspitačice.

- Kako divna žena, tako mali znak brige i pažnje, a u stvari tako veliki gest - navodi se u jednom od komentara.

Jedna majka dodala je da ipak nije teško biti čovek.

- Veliko bravo za vaspitačicu, skoro nevetovatno za pročitati - dodaje se u komentarima.

Kurir.rs