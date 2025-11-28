Slušaj vest

Srećan i Bogom blagosloven početak Božićnog posta koji je počeo danas, a koji traje 40 dana, odnosno do Badnjeg dana, 6. januara 2026. godine!

Post ima dve strane, duhovnu i telesnu, podseća u razgovoru za Kurir teolog i veoručitelj Aleksandar Đurđević.

- Telesni post je uzdržavanje od izvesnih jela, duhovni post podrazumeva odricanje od svake vrste grešnih i zlih pomisli, dela, želja... Čovek je u isto vreme i duhovno i telesno biće i potrebno je da se čovek brine ne samo o svom telu, nego i o svojoj duši. Telo negujemo, hranimo, iznuravamo fizičkim vežbama zarad boljeg osećaja, provodimo sate u teretani, a bude nam teško da odvojimo sat vremena nedeljno za liturgiju kada je u pitanju duša - napominje.

Telesni post je uzdržavanje od izvesnih jela Foto: Shutterstock

Đurđević ističe da post nije cilj sam po sebi, već je sredstvo ka cilju.

- Kao veroučitelj ne mogu da nalažem kako će neko da posti, za svako pitanje šta se sme, a šta ne sme da jede, je najbolje pitati duhovnika. Trudnice i dojilje su u blagoslovenom stanju, nose ili su na svet već donele novi život, njeno telo treba da hrani bebu i shodno tome trudnice i dojilje uzimaju hranu koju im preporuči doktor, makar ona bila i mrsna - naglasio je veroučitelj za Kurir i dodao da žene u tim periodima ne smeju biti slabe telom, te da će svaki sveštenik to blagosloviti.

Trudnice i dojilje uzimaju hranu koju im preporuči doktor Foto: Shutterstock

Od posta su oslobođeni i fizički radnici, kao i bolesnici.

- Svako od nas je individua za sebe i kao takvi ne možemo da postimo svi isto. Mi ne možemo da postimo isto kao radnik na skeli, on mora da bude pun energije. Ukoliko se nekome desi da se omrsi tokom posta, post ne treba prekidati, već nastaviti. Kada bismo se na ulici sapleli i pali šta bismo uradili, ustali i nastavili dalje, tako isto kada se slučajno omrsimo, ne treba se previše opeterećivati i treba nastaviti post, može se obratiti svešteniku i reći mu šta se desilo i on će nam reći šta dalje da radimo. Uz blagoslov sveštenika oni mogu biti oslobođeni posta, a isto tako mogu biti pričešćeni.