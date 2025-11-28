Slušaj vest

Ministarstvo prosvete nastavilo je danas, na osnovu podataka koje je dobilo od visokoškolskih ustanova, isplatu sredstava samofinansirajućim studentima za pokriće 50% troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini.

Isplata je danas izvršena za 3.858 studenata. Zaključno sa 20. novembrom 2025. godine ukupno je 111 visokoškolskih ustanova dostavilo neophodne podatke za isplatu pokrića 50 odsto plaćene školarine.

Ministarstvo prosvete podseća studente da, ukoliko ispunjavaju uslove za povraćaj sredstava za školarine, obavezno otvore studentsku karticu ukoliko već nisu, jer se isključivo putem nje vrši isplata sredstava. Prijave za studentsku karticu vrše se putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/.

Sredstva se isplaćuju studentima na osnovu podataka koje Ministarstvu dostavljaju visokoškolske ustanove.

Ministarstvo prosvete i Banka Poštanska štedionica nastaviće na nedeljnom nivou isplate sredstava studentima za pokriće 50% troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini.

Sledećeg petka, 5. decembra 2025. godine biće isplaćena sredstva za samofinansirajuće studente, za koje su do 27. novembra 2025. godine podatke dostavile visokoškolske ustanove.

Za isplatu povraćaja sredstava studentima za 50 odsto plaćenih školarina danas je uplaćeno

ukupno 198.106.057,50 dinara. Ovo je peta po redu isplata, a za ove namene opredeljeno je ukupno 6 milijardi dinara u budžetu Ministarstva prosvete, pri čemu je do sada, sa današnjom isplatom, isplaćeno ukupno 2.070.117.463 dinara za više 45.800 samofinansirajućih studenata.