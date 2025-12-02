Slušaj vest

Slučajno sam pre 10 godina otkrio da sam inficiran HIV-om. Imao sam seksualne odnose s jednim bračnim parom, ta neka vrsta naše ljubavne veze je trajala četiri godine. Sumnjam da sam se tako inficirao. Nakon saznanja da sam pozitivan, najveću podršku mi je pružio duhovnik iz crkve. Od roditelja još uvek krijem istinu!

Ovako počinje anonimnu ispovest za Kurir 45-godišnji muškarac iz Beograda na Svetski dan borbe protiv side, koji se obeležava danas, 1. decembra. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", od početka epidemije 1985. godine do 25. novembra 2024. godine u Srbiji su registrovane 4.903 osobe inficirane HIV-om, od kojih je 2.251 osoba obolela od side, dok su 1.372 osobe inficirane HIV-om umrle.

Naš sagovornik kaže da nije imao nikakve zdravstvene simptome, a kod lekara je na preventivne preglede išao redovno, tako je i saznao da je zaražen.

Virus otkrio na preventivnom pregledu

- Tada nisam znao da je odnos s tim parom rizičan, verovao sam im. Nisam ni sumnjao da je on bio zaražen, sad mislim da je on prenosilac. Kad sam radio redovnu kontrolu krvi, naglo su mi opali trombociti i smršao sam. Uvek sam bio ažuran kad je zdravlje u pitanju. U jednoj privatnoj laboratoriji me je doktor posavetovao da se testiram na HIV. Ja sam to odbio, onda me je grizla savest, pa sam posle pet dana ipak odlučio da odem da se testiram - ispričao je on za Kurir.

Načini prenosa HIV infekcije - seksualnim putem

- putem krvi

- s majke na dete



Nakon 24 sata usledio je šok.

- "Rezultat je pozitivan", saopštili su mi telefonom. Prva tri sata sam bio okej, ali me je te noći stiglo. Bilo je katastrofa. Guglao sam i gledao slike pacijenata koji boluju od toga. Najveći strah je bio da mi se ne desi to kao na tim fotografijama, da me roditelji ne vide takvog. Video sam ljude koji su kost i koža, koji su umirali od toga. Inače sam osoba koja jako voli život. Bilo mi je teško i žao, a nisam imao kome da kažem - priseća se on.

Reči doktora su ga malo umirile.

- Ponovo sam ga zvao, izdrao se na mene i rekao: "Vi niste bolesti, samo ste zaraženi, to se leči, ali uz doktore koji se time bave." To mi je pomoglo. Sutradan sam otišao na Infektivnu kliniku, lekari su bili divni, dobio sam lekove i objasnili su mi kako i kada da ih pijem. U decembru te godine nakon analiza je ustanovljeno da je virus u krvi na nuli, što znači da sam nedetektabilan i da ne mogu da zarazim nikoga - priča on.

Dva leka za prevenciju HIV Slobodan Ranđelović, DPST savetnik za ljude koji žive sa HIV-om u Nišu, Beogradu i Kragujevcu, kaže da se oko 3.000 ljudi trenutno leči u Srbiji, a broj korisnika kojima pomaže i s kojima se čuje je 1.500.

- Pitanje koje najčešće dobijam od njih je da li se s tim normalno živi, da li će se fizički izmeniti i ko može da zna za njihov status. Napomenuo bih da postoje dva leka za prevenciju HIV infekcije - PrEP i PEP. PrEP je za osobe koje nemaju HIV, ali su u riziku od zaraze i uzima se preventivno, dok je PEP hitna terapija koja se uzima nakon rizičnog odnosa i moguće izloženosti HIV-u i mora se započeti u roku od 72 sata - objasnio je Ranđelović.

Slobodan Rađelović, DPST savetnik za ljude koji žive sa HIV-om Foto: Privatna arhiva



Suočavanje i podrška

Značajnu podršku, kaže, dobio je od Slobodana Ranđelovića, koji je savetnik za osobe koje žive s HIV-om, ali i od ljudi iz crkve:

- Pomirio sam se da sam tu gde sam, ne mogu to da promenim. Slobodan mi je dao vetar u leđa i krenuo sam kroz život. Duhovnik i ljudi iz crkve, ne bih otkrivao koje, bili su toliko velikodušni i pomogli su mi oko gomile stvari. Nisam naišao na diskriminaciju, oni su mi bili jaka podrška - zahvalan je on.

Mladima poručuje da ne ulaze u rizične odnose, da ne guglaju, ne gledaju slike i da se redovno testiraju:

- To što neko ima HIV ne znači da je kraj života.

Njegova porodica još uvek ne zna:

- Nisam im nikad to saopštio. Mi smo iz male sredine, iz straha nisam rekao. Plašio sam se odbacivanja, ali ne od majke, nego od oca.

Inače, u Srbiji je od januara do novembra 2024. dijagnostikovano i prijavljeno 109 osoba inficiranih HIV, što je za 12 odsto manje nego u istom periodu 2023. godine.

Simptomi HIV infekcije - povišena temperatura, preko 38 stepeni

- uvećani limfni čvorovi

- iscrpljenost

- umor

HIV nije lako prepoznati bez testa

Epidemiolog i šef odseka za HIV/AIDS i polno prenosive infekcije Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd dr Biljana Begović Vuksanović kaže za Kurir da je tokom ove godine u Beogradu za 70 osoba prijavljena HIV infekcija, te da je dosta mladih ljudi, mahom muškaraca, među njima.

Dr Begović ističe kaže da je ove godine u Beogradu za 70 osoba prijavljena HIV infekcija Foto: Privatna Arhiva

- To nije više nego prethodnih godina, zapravo, godinama u Beogradu nema značajnih varijacija u broju novoprijavljenih slučajeva HIV infekcije. U Beogradu 2.135 osoba živi s HIV-om, koji za svoju infekciju znaju, ali to nije stvaran broj, jer prema procenama još 600 do 1.200 osoba živi u Srbiji s HIV-om a da to ne zna. Upravo su oni naš cilj, odnosno da svako ko je bio izložen riziku uradi test na HIV, jer infekciju nije lako prepoznati bez testa. Kod 40 odsto ljudi u 2025. godini infekcija je dijagnostikovana kasno, kad im je imunitet već bio znatno narušen. Najviše inficiranih je među uzrasnom grupom od 20 do 39 godina. Najčešće je do infekcije došlo putem rizičnih seksualnih odnosa, zato treba raditi na motivaciji ljudi da koriste kondom i da se testiraju uvek kada se desi rizičan odnos. U Srbiji je pacijentima dostupna savremena terapija, koja već nakon nekoliko meseci suprimira virusnu aktivnost do te mere da je onemogućen dalji prenos infekcije - rekla je ona.