Slušaj vest

Zlatibor i ove godine ulazi u zimsku sezonu kao jedna od najposećenijih destinacija u Srbiji. Prvi ozbiljniji priliv turista već je vidljiv na ulicama, šetalištu i pijaci, gde se mešaju mirisi roštilja, kuvanog vina i tradicionalnih zlatiborskih proizvoda. Planina koja privlači posetioce čistim vazduhom, modernim sadržajima i bogatom gastronomskom ponudom ponovo je u fokusu domaćih i stranih gostiju.

Zlatibor već godinama važi za idealnu kombinaciju prirodnog odmora i urbane zabave od pešačkih i biciklističkih staza, preko najduže panoramske gondole u Evropi, do bogate ponude restorana i štandova sa brzom hranom i suvenirima. Upravo je hrana ono što mnoge posetioce odmah osvoji, a prve ovogodišnje cene pokazuju raznovrsnu ponudu.

Početne cene hrane

Zlatibor je jedna od najpopularnijih planina Foto: Kurir/Z. G.

Na Instagram profilu tragom_horizonta objavljen je video-snimak sa trenutnim cenama ića i pića.

Roštilj je obično među turistima najtraženiji specijalitet, a cene su sledeće: pljeskavica košta 400 dinara, pileći file 500, dimljeni batak i vešalica po 600. Porcija ćevapa od 200 grama košta 500, dok je 10 ćevapa u somunu 1.000 dinara. Za pljeskavicu sa kajmakom treba izdvojiti 750, a za pet ćevapa takođe sa kajmakom 700 dinara. Dimljene kobasice prodaju se za 600, dok zlatiborski "dimnjak“ stoji 450 dinara.

Ljubitelji brze hrane mogu da očekuju picu od 470 dinara, parče pice od 300, palačinku sa kremom i plazmom za 360, sendviče od 330, kao i popularnu palačinku od pola metra za 400 dinara. Karađorđeva šnicla košta 750, kukuruz 250, komplet lepinja 550, a verzija sa pršutom 650 dinara. Krofnice se prodaju od 350, dok je kuvano vino kao nezaobilazno zimsko piće, iznosi 250 dinara.

1/5 Vidi galeriju Cene hrane na Zlatiboru Foto: Printscreen/ Instagramtragom_horizonta

Cene domaćih proizvoda na pijaci

Na zlatiborskoj pijaci tradicionalni proizvodi i dalje drže visoku tražnju. Domaća slanina košta 1.800 dinara po kilogramu, pečenica 2.000, dok se kajmak kreće oko 1.800 dinara. Mala tegla slatka je 600 dinara, a litar domaće rakije 1.200 dinara.

Očekuje se da će sa prvim većim snegom na planinu stići još veći broj posetilaca, posebno ljubitelja skijanja i porodičnih odmora.

Detaljni cenovnik ića i pića na Zlatiboru pljeskavica 400 dinara

pileći file 500

dimljeni batak i vešalica po 600

ćevapi 200 grama 500

10 ćevapa u somunu 300 grama 1.000

pljeskavica sa kajmakom 750

5 ćevapa sa kajmakom 700

dimljene kobasice 600

zlatiborski dimnjak 450

pica od 470

parče pice 300

palačinka krem plazma 360

sendvič od 330

palaćinka od pola metra krem plazma 400

karađorđeva šnicla 750

kukuruz 250

komplet lepinja 550

komplet lepinja sa pršutom 650

krofnice od 350

kuvano vino 250

na pijaci domaća slanina 1.800

pečenica 2.000

kajmak 1.800

mala tegla slatka 600

litar rakije 1.200