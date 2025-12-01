Slušaj vest

Nakon velike zajedničke humanitarne akcije i ogromne podrške ljudi velikog srca, prikupljen je neophodan novac za lečenje i operaciju Jasmine Cvetković iz Surdulice i ona će danas u podne biti operisana u Turskoj!

Jasmina se jutros oglasila na svom Instagram profilu.

- Čekam svoj red za operaciju, ima nas puno. Trebalo bi da bude najkasnije do 12 časova. Posle operacije moram biti jedan dan na intenzivnoj nezi. Toliko sam umorna, nisam spavala celu noć. Molite se za mene danas - napisala je ona.

Podsetimo, Jasmina je 20. novembra objavila da joj fali još 30.000 SMS poruka, odnosno 80.000 evra za operaciju i lečenje u Turskoj. Vapaj Jasmine, koja je rekla da ima rok još sedam dana, potresao je mnoge.

Jasmina se oglasila pre operacije Foto: Printscreen/Instagram

Imala 28 zračnih terapija

Kako je Kurir već pisao, Jasmina živi u šestočlanom domaćinstvu u kojem samo očuh radi. Bolest je otkrila prošle jeseni posle infarkta pluća koji je imala nakon upale pluća. Lekari su najpre sumnjali na cistu, ali rezultati su potvrdili karcinom materice i to treći stadijum, koji se proširio na jajnike, bešiku i deo debelog creva. Imala je 28 zračnih terapija, probala je i brahiterapiju, ali bez uspeha. Nadu za izlečenje dali su joj lekari u Turskoj.

Jasmina Cvetković Foto: Printscreen Fondacija Humanost bez granica

Podsetimo, ova hrabra devojka operisana je 15 sati u Turskoj 23. oktobra prošle godine. Tada joj je za opericiju falilo 3.000 evra. Kurir se tada pridružio akciji i bukvalno u poslednji čas, u osam sati ujutru, stigao je na račun i poslednji cent, a Jasmina je u salu ušla već u devet časova.

Doktori su operisali kancer koji je metastazirao na jajnike, bešiku i debelo crevo. Tada su joj izvadili matericu, debelo crevo i bešiku. Nastavila je s terapijama, ali je nažalost, nakon nekoliko meseci ova opaka bolest se vratila.

"Ne znam koliko će trajati operacija"

Ova hrabra devojka oglasila se i juče iz bolnice u Turskoj.

Jasmina se godinama bori sa rakom Foto: Screenshot

- Čekam analize, borba kreće sutra. Danas je moj prvi dan u bolnici. Ne rade mi ceo dan analize, nego tek sad treba da počnu, i to je dodatno iscrpljujuće. Čekam anesteziologa da mi postavi kanilu, jer su mi vene užasne od hemoterapije. Posle toga, čekam da anesteziolog dođe i sutra za anesteziju, kao i kardiolog. Sutra je operacija. Znam da ulaze tri doktora, koliko će trajati operacija, nisu mi rekli - napisala je Jasmina.

Dodala je da je uplašena.

- Uplašena sam, ali znam da će sve biti u redu. Odmah posle me prebacuju na intenzivnu negu. Znam da ću, ako sve bude u redu, a biće, biti tamo samo jedan dan. Molim vas, sad budite uz mene. Pomolite se Bogu za mene. Ništa drugo ne tražim. Vaša podrška mi daje snagu i gura me. Pobediću ja ovaj rak! Neću mu dati da on pobedi. Boriću se lavovski! Držite mi fige. Volim vas sve - navela je ona juče.