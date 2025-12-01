Jagodinci osvojili prvo mesto u Parizu na takmičenju

Učenici jedne srpske muzičke škole postigli su izuzetan uspeh na prestižnom međunarodnom takmičenju u Parizu, gde su osvojili prvo mesto i potvrdili svoj vrhunski talenat i posvećenost.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici OŠ "Rada Miljković" Jagodina njihovi učenici su najbolji na svetu.

- Na prestižnom takmičenju u Parizu, učenici Muzičke škole "Vladimir Đorđević", osvojili su prvo mesto. Ponosni smo što su učenici naše škole, Veljko Ašanin, Đorđe Mihailović i Lazar Malenović, članovi najboljeg orkestra. Sve čestitke za njih i njihov rad i požrtvovanost - navodi se u objavi.

Usledile su čestitke mnogih koji su ponosni na njihov rezultat.

- Bravo! Rad, trud i upornost se uvek isplate i daju najbolje rezultate. Sve čestitke - navodi se u jednom od komentara.