Tu je i dečak Dule

- Ovo su naši tihi heroji. Ljudi koji su u zoru ustali da ponesu pakete ljubavi kroz celu Srbiju. 500 paketa. 500 puta nada.Preko 3.5, 4 tone hrane, higijene i životnih potrepština. 500 puta dokaz da još uvek postojimo jedni za druge. Ne možemo celoj Srbiji da pomognemo ali neka ovo bude inspiracija da svi mi pomognemo jedni drugima u nevolji. A među njima mali Dule.Dečak kome smo nedavno pomogli, danas stoji rame uz rame sa nama. Dete koje je osetilo bol, koje je osetilo šta znači kada ti neko pruži ruku… i sada je tu, da tu istu ruku pruži drugome. To je pobeda čovečanstva. To je trenutak kada shvatiš da dobrota ne umire samo se prenosi - napisao je Nikolić i poručio da se akcija nastavlja: