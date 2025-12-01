Marko Nikolić, mali Dule i volonteri podelili oko 4 tone hrane! Ovako je izgledala humanitarna akcija, emotivni trenuci zabeleženi VIDEO
Predsednik Humanitarne fondacije "Zajedno možemo" Marko Nikolić sa prijateljima i volonterima podelio je oko četiri tone hrane za ugrožene stanovnike širom Srbije!
Nikolić je na svom Instagram profilu objavio fotografije i video-snimak ove humanitarne akcije i naglasio da su svi zajedno poslednjih nekoliko dana obišliVranje, Leskovac, Kruševac, Kraljevo, Čačak, Valjevo i Šabac i da su prešli stotine kilometara.
Tu je i dečak Dule
- Ovo su naši tihi heroji. Ljudi koji su u zoru ustali da ponesu pakete ljubavi kroz celu Srbiju. 500 paketa. 500 puta nada.Preko 3.5, 4 tone hrane, higijene i životnih potrepština. 500 puta dokaz da još uvek postojimo jedni za druge. Ne možemo celoj Srbiji da pomognemo ali neka ovo bude inspiracija da svi mi pomognemo jedni drugima u nevolji. A među njima mali Dule.Dečak kome smo nedavno pomogli, danas stoji rame uz rame sa nama. Dete koje je osetilo bol, koje je osetilo šta znači kada ti neko pruži ruku… i sada je tu, da tu istu ruku pruži drugome. To je pobeda čovečanstva. To je trenutak kada shvatiš da dobrota ne umire samo se prenosi - napisao je Nikolić i poručio da se akcija nastavlja:
- Narode, neka ovo bude poruka: Ne moraš biti bogat da bi pomogao. Ne moraš biti savršen da bi bio dobar. Dovoljno je da imaš srce, a naše srce kuca za one koji imaju najmanje. Po najvećoj kiši. Po hladnoći koja para kosti. Sa malo sna, sa puno srca.