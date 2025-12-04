Otac Ljuba Ranković o grehovima koje muškarci i žene ispovedaju

Otac Ljubomir Ranković jednom prilikom je otvoreno govorio o temi koja mnoge žene vodi kod duhovnika na ispovest, ali o kojoj muškarci retko progovaraju.

U razgovoru je istakao razlike između muškaraca i žena kada je reč o ispovedanju, a jedna pojava posebno ga je zaintrigirala.

Greh o kom muževi ne govore

Prema njegovim rečima, postoji jedan "strašan greh o kom muževi gotovo nikada ne pričaju". Evo šta je naveo:

Ljubomir Ranković ističe da u Srbiji vlada bela kuga Foto: Instagram Prinscreen

- Bližimo se, rođeni moji, prazniku rođenja Sina Božjeg, koji je svojom lepotom i radošću obasjao svako rađanje pod nebeskim suncem, a naročito rođenje deteta. Prva Božja zapovest upućena ljudima glasi: 'Rađajte se i množite se'. Nažalost, živimo u zemlji u kojoj hara bela kuga, gde godišnje nestaje ceo jedan grad od 50.000 stanovnika, a statistike beleže stotine hiljada izvršenih abortusa."

Otac Ranković ističe da naše majke, žene i supruge, često pred duhovnikom gorkim suzama oplakuju ovaj greh, neretko pod pritiskom svojih muževa i partnera. Sa druge strane, prema njegovom svedočenju, muževi gotovo nikada ne priznaju svoj deo odgovornosti, niti izražavaju kajanje ili krivicu za saučesništvo u ovakvim situacijama.

"Apelujem na muževe i pozivam ih da preuzmu odgovornost pred Bogom, ljudima, istorijom i sopstvenom savesti", naglašava otac Ranković.