Jedan od najspektakularnijih nebeskih događaja ovog veka očekuje nas 2. avgusta 2027. godine, kada će doći do potpunog pomračenja Sunca koje će trajati čak 6 minuta i 23 sekunde - najduže u ovom veku!

Astronomi širom sveta najavljuju ovaj događaj kao jedinstven spektakl koji se neće ponoviti narednih 100 godina, piše portal Kosmički glasnik.

Pomračenje će biti najvidljivije u delovima Evrope, severne Afrike i Bliskog istoka, dok će delimične faze biti moguće za posmatranje i iz drugih delova sveta, uključujući i deo Balkana. Maksimum pomračenja - trenutak kada Mesec potpuno zakloni Sunce - desiće se iznad severne Afrike, gde će dan na kratko ustupiti mesto noći.

Gde će se najbolje videti?

Najduže trajanje totaliteta predviđa se u blizini Libije, Tunisa i Španije, gde će mrak trajati preko 6 minuta. Na Balkanu, uključujući i Srbiju, očekuje se delimično pomračenje, ali će i ono biti dovoljno upečatljivo za sve ljubitelje astronomije.

profimedia0863479898.jpg
Na Balkanu, uključujući i Srbiju, očekuje se delimično pomračenje Foto: Brian Spurlock / Zuma Press / Profimedia

Zašto je ovo posebno?

Pomračenja Sunca se dešavaju nekoliko puta godišnje, ali potpuna pomračenja koja traju ovoliko dugo su izuzetno retka. Sledeće pomračenje slične dužine neće se dogoditi do 2132. godine. Uz to, 2. avgusta 2027. godine Sunce će biti nisko na nebu u nekim delovima sveta, što će dodatno pojačati vizuelni efekat sumraka u sred dana.

nis-pomracenje-sunca.jpg

 Kako da se pripremite?

Ako želite da posmatrate pomračenje, neophodno je koristiti specijalne zaštitne naočare za gledanje u Sunce. Gledanje bez zaštite može trajno oštetiti vid. Idealno bi bilo da posmatranje organizujete uz pomoć lokalnih astronomskih društava ili teleskopa sa solarnim filterima.

Kurir/ Kosmički glasnik

pomra.jpg
81112.jpg
2pomracenje-sunca-1-foto-youtube-pt.jpg
profimedia0036359773.jpg

