Lekari odložili operaciju Jasmini: Sumnjaju na infekciju, moram da se oporavim do utorka
Zbog iznenadnih zdravstvenih komplikacija, lekari su odlučili da pomere operaciju mlade Jasmine Cvetković iz Surdulice za naredne dane.
Iako je novac za lečenje i operaciju u Turskoj prikupljen, lekari su doneli odluku da odlože operaciju.
Jasmina se oglasila na svom Instagramu. Napisala je da su je doktori obavestili da je ne mogu operisati zbog temperature.
- Moraju dodate analize iz krvi da odrade. Celu noć nisam spavala, ceo dan sam bila u neizvesnosti kad će operacija i na kraju su rekli da neće biti - napisala je ona.
Dodala je i da joj je pritisak bio veoma nizak.
- Muka me je uhvatila. Nisam jela ništa, kažu da i dalje ne smem da jedem, hoće da provere da li imam infekciju. Moj doktor bio je u viziti sa još tri doktora koja su me operisala prethodni put. Rekao mi je da se ne plašim ništa, da će mi dati antibiotik i da bi trebalo da se ugojim, jer sam dosta kilažu spustila - navela je ona.
Još uvek joj nisu rekli da li će je operisati u ponedeljak ili u utorak.
- Moraću da se oporavim do utorka. Hvala svima što ste uz mene i što mi dajete snage, zbog vas pišem ovo jer ste mi dali neku slobodu - dodala je ona.
Podsetimo, Jasmina je 20. novembra objavila da joj fali još 30.000 SMS poruka, odnosno 80.000 evra za operaciju i lečenje u Turskoj. Vapaj Jasmine, koja je rekla da ima rok još sedam dana, potresao je mnoge.
Imala 28 zračnih terapija
Kako je Kurir već pisao, Jasmina živi u šestočlanom domaćinstvu u kojem samo očuh radi. Bolest je otkrila prošle jeseni posle infarkta pluća koji je imala nakon upale pluća. Lekari su najpre sumnjali na cistu, ali rezultati su potvrdili karcinom materice i to treći stadijum, koji se proširio na jajnike, bešiku i deo debelog creva. Imala je 28 zračnih terapija, probala je i brahiterapiju, ali bez uspeha. Nadu za izlečenje dali su joj lekari u Turskoj.
Podsetimo, ova hrabra devojka operisana je 15 sati u Turskoj 23. oktobra prošle godine. Tada joj je za opericiju falilo 3.000 evra. Kurir se tada pridružio akciji i bukvalno u poslednji čas, u osam sati ujutru, stigao je na račun i poslednji cent, a Jasmina je u salu ušla već u devet časova.
Doktori su operisali kancer koji je metastazirao na jajnike, bešiku i debelo crevo. Tada su joj izvadili matericu, debelo crevo i bešiku. Nastavila je s terapijama, ali je nažalost, nakon nekoliko meseci ova opaka bolest se vratila.