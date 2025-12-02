Slušaj vest

Zbog iznenadnih zdravstvenih komplikacija, lekari su odlučili da pomere operaciju mlade Jasmine Cvetković iz Surdulice za naredne dane.

Iako je novac za lečenje i operaciju u Turskoj prikupljen, lekari su doneli odluku da odlože operaciju.

Jasmina se oglasila na svom Instagramu. Napisala je da su je doktori obavestili da je ne mogu operisati zbog temperature.

- Moraju dodate analize iz krvi da odrade. Celu noć nisam spavala, ceo dan sam bila u neizvesnosti kad će operacija i na kraju su rekli da neće biti - napisala je ona.

Dodala je i da joj je pritisak bio veoma nizak.

- Muka me je uhvatila. Nisam jela ništa, kažu da i dalje ne smem da jedem, hoće da provere da li imam infekciju. Moj doktor bio je u viziti sa još tri doktora koja su me operisala prethodni put. Rekao mi je da se ne plašim ništa, da će mi dati antibiotik i da bi trebalo da se ugojim, jer sam dosta kilažu spustila - navela je ona.

Jasmini odložili operaciju Foto: Printscreen/Instagram

Još uvek joj nisu rekli da li će je operisati u ponedeljak ili u utorak.

- Moraću da se oporavim do utorka. Hvala svima što ste uz mene i što mi dajete snage, zbog vas pišem ovo jer ste mi dali neku slobodu - dodala je ona.

Podsetimo, Jasmina je 20. novembra objavila da joj fali još 30.000 SMS poruka, odnosno 80.000 evra za operaciju i lečenje u Turskoj. Vapaj Jasmine, koja je rekla da ima rok još sedam dana, potresao je mnoge.

Imala 28 zračnih terapija

Kako je Kurir već pisao, Jasmina živi u šestočlanom domaćinstvu u kojem samo očuh radi. Bolest je otkrila prošle jeseni posle infarkta pluća koji je imala nakon upale pluća. Lekari su najpre sumnjali na cistu, ali rezultati su potvrdili karcinom materice i to treći stadijum, koji se proširio na jajnike, bešiku i deo debelog creva. Imala je 28 zračnih terapija, probala je i brahiterapiju, ali bez uspeha. Nadu za izlečenje dali su joj lekari u Turskoj.

Jasmina Cvetković Foto: Printscreen Fondacija Humanost bez granica

Podsetimo, ova hrabra devojka operisana je 15 sati u Turskoj 23. oktobra prošle godine. Tada joj je za opericiju falilo 3.000 evra. Kurir se tada pridružio akciji i bukvalno u poslednji čas, u osam sati ujutru, stigao je na račun i poslednji cent, a Jasmina je u salu ušla već u devet časova.

Doktori su operisali kancer koji je metastazirao na jajnike, bešiku i debelo crevo. Tada su joj izvadili matericu, debelo crevo i bešiku. Nastavila je s terapijama, ali je nažalost, nakon nekoliko meseci ova opaka bolest se vratila.