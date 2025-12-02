Slušaj vest

U trošnoj sobici kroz koju se probija vetar, baka Soka provodi dane bez hrane. Noći u jakni koja joj je jedini štit od mraza. U tami i tišini, priznaje da se boji da ovu zimu neće preživeti.

Zima je zakucala na njena vrata, a ona, drhteći od hladnoće i gladi, govori da možda neće dočekati proleće. Njene reči nisu žalopojka, već tihi krik za spas.

- Da se smrzneš kako je zima, kako da preživim ovu zimu? Mnogo sam gladna, nemam šta da jedem. Nek da Bog kako bude. Sama sam, nemam nikoga - izustila je baka Soka.

Baka Soka se pita kako će da preživi ovu zimu Foto: Instagram/ajednomozemo_fondacija

Obišao ju je humanitarac Marko Nikolić, koji prikuplja sredstva kako bi pomogao.

- Kaže nam baka da je toliko hladno da misli da neće preživeti ovu zimu. Zamislite koliko mora biti teško izgovoriti takvu rečenicu. Koliko mora biti usamljenosti, bola i straha u jednoj starici koja sve što ima čuva u jednoj sobici koja prokišnjava, prodire vetar kroz nju, i gde je noćni mraz kao led - napisao je Nikolić.

1/8 Vidi galeriju Baka Soki je potrebna pomoć Foto: Instagram/ajednomozemo_fondacija

Objavio je i potresan video-snimak koji je rasplakao mnoge.

- Nekad ne jede po ceo dan. Nekad joj jedina toplina bude jakna koju ne skida ni kada legne, jer nema ništa drugo da je zaštiti. U njenim godinama, u njenoj tišini, hladnoća boli dvostruko – i telo i dušu. I zato ovo nije samo priča. Ovo je apel. Vapaj. Molba. Borba za jedan život. Moramo spasiti ovu baku. Ne sutra. Ne za nedelju dana. Sada - naglasio je on.

Baka Soka živi u teškim uslovima Foto: Instagram/ajednomozemo_fondacija

Ovako možete pomoći baki: Račun za donacije 265411031000227596

Devizni racun -IBAN

RS35265100000112450017

SWIFT CODE RZBSRSBG

Paypall: ZAJEDNOMOZEMO

Primalac humanitarna fondacija zajedno možemo

Svrha uplate: ZA BAKA SOKU