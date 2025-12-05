Slušaj vest

Božićni post je počeo 28. novembra, a završava se 6. januara. Ovo je jedan od najznačajnijih perioda u pravoslavnom hrišćanstvu, predstavlja vreme duhovnog smirenja, molitve i uzdržanja, ali i priliku za obnovu duše i tela.

Tokom 40 dana posta, vernici se pripremaju za praznik Hristovog rođenja, slično kao u vreme Velikog (Vaskršnjeg) posta, ali sa nešto blažim režimom ishrane i određenim izuzecima. Za vreme Božićnog posta razlikuju se nivoi strogosti, u zavisnosti od dana u nedelji, a pred sam kraj posta pravila postaju stroža.

Vernici se tokom celog perioda uzdržavaju od mesa, mlečnih proizvoda i jaja. Alkohol se, u principu, izbegava, osim u dane kada je dozvoljeno ulje i vino.

Riba je dozvoljena subotom i nedeljom, kao i u dane velikih praznika koji padnu tokom posta, naročito u njegovom prvom delu. Međutim, u poslednjoj nedelji pred Božić, praksa je da se i riba izostavi iz trpeze, čime se vernici pripremaju za svečano pričešće i sam praznik rođenja Hristovog.

Kandilo u crkvi
Božićni post je počeo 28. novembra Foto: Filip Plavčić

Druga važnija strana posta

Prema pravilima posta i prema rečima Svetog Jovana Zlatoustog, telesni post nema koristi ako nije povezan sa duhovnim.

U postu se treba pokajati, ispovedati, olakšati svoju dušu i očistiti sebe. Ne treba telo mučiti postom ako ćemo biti besni, ako ćemo se svađati i želeti zlo bližnjem svom. U postu treba opraštati i nastupati čista srca, pripovedaju sveštenici.

Najveći greh tokom posta

Otac Ljubomir Ranković je nedavno rekao i da je najveći greh koji čovek može da počini tokom posta greh zlih reči i zlog jezika!

Ljubomir Ranković
Otac Ljubomir Ranković kaže da je najveći greh tokom posta zao jezik Foto: Instagram Prinscreen

- Bolje slanina u postu nego ovaj greh! To je greh mnogogovorljivosti, greh zlih reči i zlog jezika. Sveti Vladika Nikolaj je rekao ovu reč: Ako obuzdaš jezik, učinićeš veći podvig nego da celog života postiš na hlebu i vodi". Rođeni moji, uzmimo zavet za ovaj časni post na čijem smo pragu da obuzdamo jezik. Jezik je postao izvor zla, izvor mržnje, izvor velikih iskušenja i podela - rekao je tada otac Ljubomir.

Ne propustiteŽenaPATRIJARH PAVLE JE UVEK UPOZORAVAO NA TRI VELIKA GREHA TOKOM POSTA: Ove stvari nikako ne smete da radite kad POSTITE
2053179-patrijarhpavlefotodadodjilas2-edit.jpg
ZanimljivostiDA LI SU INTIMNI ODNOSI TOKOM POSTA GREH? Mnogi vernici se ovo pitaju, a evo šta kažu sveštenici (VIDEO)
profimedia0152660068.jpg
DruštvoIKONA U KAFANI, SLAVSKI KOLAČ PORED ŠANKA: Greh li je ako domaćin slavi slavu van kuće, u kafani ili restoranu? Šta je ispravno
Slavski kolač na stolu kraj upaljene sveće
DruštvoDA LI JE GREH PUŠITI CIGARETE DOK POSTIMO? Đakon dao odgovor na pitanje koje muči sve OVO JE JEDINO ISPRAVNO HRIŠĆANSKO PONAŠANJE
ispovest-greh-religija.jpg

Otac Gligorije Marković otkrio šta je najbitnije znati o postu pred Božić Izvor: Kurir televizija