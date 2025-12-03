Slušaj vest

Humanitarac Marko Nikolić objavio je lepe vesti! Za baka Soku, čiji snimak je rasplakao Srbiju, biće obezbeđen novi stambeni kontejner koji će biti potpuno opremljen novim nameštajem, belom tehnikom, kuhinjom i kupatilom.

Podsećamo, baka Soka živi u trošnoj sobici koja prokišnjava i u kojoj nema grejanja. Strahovala je da li će preživeti zimu i govorila da je gladna, a onda je Nikolić saopštio dobre vesti.

- Bako, dobila si novu šansu. U tvojim očima je život koji je previše dugo ćutao u hladnoći, samoći i borbi. Ali danas, danas se sve menja. Ovo je bilo najbrže, najbolje i najsigurnije rešenje da baka ne provede još jednu noć u hladnoći. Od danas ona ide u toplinu. U sigurnost. U dom - napisao je Nikolić na Instagram profilu.

Baka Soka živi u teškim uslovima Foto: Instagram/ajednomozemo_fondacija

"Narode, uspeli smo"

Ovaj humanitarac naveo je da za 10 dana baka Soka više neće stajati pred kućom koja se raspada, koja prokišnjava i u kojoj drhti po čitavu noć.

- Dobija topao, siguran i potpuno opremljen dom. Dobija krevet, kupatilo, kuhinju, garderobu, ogromne zalihe hrane. Dobija mir, dostojanstvo, život. I sve to zahvaljujući dobrim ljudima. Oni koji su dali iz srca, oni koji su delili, slali, pomagali, molili se. Zajedno smo učinili ono što je najvažnije, spasili smo jedan život pred zimu. Hvala vam svima, od srca. Ovo je naša pobeda - zaključio je on.

Podsetimo, Nikolić je sinoć na društvenim mrežama objavio snimak baka Soke koji je rasplakao mnoge.

- Da se smrzneš kako je zima, kako da preživim ovu zimu? Mnogo sam gladna, nemam šta da jedem. Nek da Bog kako bude. Sama sam, nemam nikoga - izustila je baka Soka.

Ovako možete pomoći baki: Račun za donacije 265411031000227596

Devizni racun -IBAN

RS35265100000112450017

SWIFT CODE RZBSRSBG

Paypall: ZAJEDNOMOZEMO

Primalac humanitarna fondacija zajedno možemo

Svrha uplate: ZA BAKA SOKU