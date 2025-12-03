NA OVE SIMPTOME MORATE ODMAH REAGOVATI! Iza ovih "prehlada" se kriju ozbiljne bolesti, upozorava poznati srpski imunolog: "Situacija je trenutno zabrinjavajuća"
Lekari kažu - sezona virusa je u punom jeku. Respiratorne i stomačne infekcije haraju, a kako se navodi, pravi talas ovih bolesti tek predstoji krajem ove i početkom naredne godine.
Kako prepoznati narušen imunitet?
Kako upozorava za Kurir TV imunolog prof. dr Borislav Kamenov - iako mnogi od nas uporne bolove, umor ili česte "prehlade" olako shvataju, upravo ovi tihi signali mogu biti prvi pokazatelji duboko narušenog balansa u organizmu.
Kada crevna flora izgubi harmoniju, telo počinje da šalje upozorenja koja ne smemo ignorisati, jer iza naizgled bezazlenih tegoba često stoje ozbiljni poremećaji koji se godinama ne otkrivaju.
- Zdravlje je u suštini rezultat interakcije naše genetike sa faktorima okruženja, a sve to ide preko digestivnog trakta i crevnih bakterija. Najvažnije je da ne narušimo tu harmoniju. Međutim, mi smo prilično trenutno ugrozili to okruženje, jedemo lošu hranu i situacija je zabrinjavajuća po zdravlje ljudi. Napravljeni su hibridi, razne hrane, a mi to vidimo tek kada se organizam sruši. Prvi simptom je bol u stomaku, a mi lečimo bol u stomaku, pa nam smeta hrana, pa počne često razboljevanje i to se nastavlja celog života i mi to sve lečimo kao simptom i postavljamo dijagnoze, a ne vidimo celinu i šta se valja iza brida, a tu se krije proizvodnja ozbiljnih bolesti - započeo je Kamenov.
Čudotvornost pčela
Pčelar Borislav Ranković je u studiju Kurir televizije otkrio zbog čega se med i pčelini proizvodi smatraju gotovo lekovitim.
- To nam je sve podarila priroda. Med je prirodni šećer, to je pčela uradila umesto neke mašine ili kompjutera, a one nemaju mozak, već instikt i znaju u prirodi da odaberu šta valja. One su tu hranu, odnosno lek, već svarile umesto nas, nama želudac nije potreban za ove proizvode jer oni ulaze u krv 15-20 minuta nakon konzumacije - ističe Ranković.
Propolis kao antibiotik
- To je prirodni antibiotik, a moram da se ogradim, pa da ovo stavim pod znakove navoda. On u suštini i jeste prirodni antibiotik, makar se nekada takvim smatrao, ali kako je moderno doba došlo i cela svetska ekonomija, ipak sam dužan da se ogradim od takve izjave. On ima širok spektar dejstva, deluje protiv bakterija, virusa, pa čak i elemenata kancera. U apoteci imate sirupe, tablete i slično i to služi da pomogne čoveku. Pčela isto ima za cilj da bude zdrava. Zamislite da postoji u apoteci samo jedan lek koji leči sve bolesti kod čoveka. Upravo je pčela sve to skockala u jedan proizvod i ona ima svoj lek za sve - rekao je Ranković u jutarnjem programu Kurir TV.
- Suplementi su nužnost kada nam nešto konkretno nedostaje u hrani. Međutim, na moje iznenađenje, neki od industrijskih suplemenata su "prazni", a ja sam to uvideo kada sam pratio stanje pacijenata kojima se od korišćenja suplemenata konkretno stanje nije popravilo. Zaboravili smo da je suština života, ali i zdravlja, interakcija prirode i okruženja sa organizmom. Priroda svira instrumente našeg sistema. Priroda je violina za organizam. Kada se ne vodi računa o tome, to je kao da imate violinu, a ne umete da je svirate - opisuje Kamenov.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs