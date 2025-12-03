Evo šta je sa unucima za koje se baka Ljiljana lavovski borila: Socijalna radnica htela da joj otme decu, Marka vukla a on sada kaže "Osećamo veliku prazninu"
Idemo napred, ali osećamo veliku prazninu. Još će biti veća, kada prođu ovi prvi dani, reči su Marka (19), unuka bake Ljiljane Dačević koja je preminula juče, a koja se lavovski borila za svoje unuke!
Kako je Kurir objavio, Ljiljana Dačević iz sela Suvi Dol kod Blaca, koja je poznata ne samo Srbiji već i regionu po tome što se izborila da čuva unučiće Marka i Marijanu, preminula je juče, 2. decembra u prokupačkoj Opštoj bolnici u šezdeset i drugoj godini života od komplikacije hroničnih bolesti koje je imala.
To je za Kurir potvrdio i njen unuk Marko koji je živeo sa njom.
- Stanje joj je u poslednje vreme bilo baš loše. Imala je zakrčenje u arteriji, pa kiseonik nije dovoljno dolazio do mozga, pored svih bolesti koje je imala od ranije. Znate da joj je jedna noga odsečena - priča nam ovaj sada već mladić od devetnaest godina koji je do poslednjeg dana bio sa bakom.
On je završio srednju poljoprivrednu školu i već radi na farmi u obližnjem selu. Od njega četiri godine mlađa sestra Marijana je krenula u prvi razred srednje škole u septembru i sada je kod bake po majci, zbog škole.
- Dobro smo zaista nas dvoje, idemo napred, ali osećamo veliku prazninu. Još će biti veća, kada prođu ovi prvi dani - dodaje Marko.
Priča o lavovskoj borbi bake Ljiljane da spreči Centar za socijalni rad u Blacu da joj oduzme unučiće obišla je svet, a naša redakcija je svakodnevno izveštavala o ovom slučaju.
Od 2019. godine baka Ljiljana je živela sama sa unučićima, jer se njen sin odselio, snaja posle bolesti preminula, a deca su prešla da žive kod Ljiljane. Marta 2021. godine, zbog teške materijalne situacije u kojoj su bili, tada zaposleni u Centru za socijalni rad Blace su odlučili da izmeste decu u hraniteljske porodice.
Javnost je uznemirio i snimak kada su radnice Centra za socijalni rad došle po decu. Komšije pamte kako je jedna od radnica vukla tada devetogodišnju Marijanu koja je jecala, a potom razbija vrata koja je Marko zaključao kako ih ne bi odveli.
U odbranu bake i dece uključila se čitava Srbija, na kraju oni su ostali zajedno. U međuvremenu su humani ljudi obnovili njihov dom, obezbeđena su određena dodatna sredsta i više niko nije pokušavao da ih razdvoji.
Tada je reagovalo i nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Direktorka Centra za socijalni rad u Blacu smenjena je na predlog resornog ministarstva jer je inspekcija utvrdila da su dve socijalne radnice svojim ponašanjem ugrozile zdravlje i bezbednost dece, koju je trebalo da izmeste iz porodice Dačević iz Suvog Dola.
Sada je baka preminula, ali barem Marko je već samostalan mladić koji zarađuje i već je sposoban da pomaže i sestri.
Ljiljana je svoj život posvetila deci koju je, uprkos svim pritiscima i pokušajima oduzimanja, branila do poslednjeg daha.
Tužnu vest saopštio je na Fejsbuku Dejan Marković Milošević iz Humanitarne organizacije "Gvodzeni puk" koji je pružao nesebičnu pomoć ovoj porodici.
- Ako se sećate porodice Dačević iz Suvog Dola (opština Blace) i borbe baka Ljilje za svoje unuke Marka i Marijanu? Moram da vam kažem da je baka Ljilja preminula. Živela je za Marka i Marijanu, odbranila ih od onih koji su hteli da ih otmu, ali je nažalost preminula - napisao je on.
Svojevremeno je baka Ljiljana za Kurir ispričala sve detalje koji nisu poznati javnosti i šta je to toliko vezalo mališane za nju.
- Kada mi se snaja razbolela, a sin otišao ko zna gde, godinu i po dana bili su kod snajine majke. Kada je ona preminula, pozvao me je sin i rekao da idem da uzmem decu, jer ih je snajina majka, a njihova baba isterala. Uzela sam taksi, a deca su me čekala na ulici. Kapija je bila zaključana. Od tada su kod mene, a to je bilo 2019. godine. Sve ostalo znate. Ova ljubav je bezgranična i deca jednostavno neće da idu - objasnila nam je tada Ljiljana.