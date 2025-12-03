Slušaj vest

Idemo napred, ali osećamo veliku prazninu. Još će biti veća, kada prođu ovi prvi dani, reči su Marka (19), unuka bake Ljiljane Dačević koja je preminula juče, a koja se lavovski borila za svoje unuke!

Kako je Kurir objavio, Ljiljana Dačević iz sela Suvi Dol kod Blaca, koja je poznata ne samo Srbiji već i regionu po tome što se izborila da čuva unučiće Marka i Marijanu, preminula je juče, 2. decembra u prokupačkoj Opštoj bolnici u šezdeset i drugoj godini života od komplikacije hroničnih bolesti koje je imala.

To je za Kurir potvrdio i njen unuk Marko koji je živeo sa njom.

- Stanje joj je u poslednje vreme bilo baš loše. Imala je zakrčenje u arteriji, pa kiseonik nije dovoljno dolazio do mozga, pored svih bolesti koje je imala od ranije. Znate da joj je jedna noga odsečena - priča nam ovaj sada već mladić od devetnaest godina koji je do poslednjeg dana bio sa bakom.

Lavovski se borila za svoje unuke Foto: Privatna arhiva

On je završio srednju poljoprivrednu školu i već radi na farmi u obližnjem selu. Od njega četiri godine mlađa sestra Marijana je krenula u prvi razred srednje škole u septembru i sada je kod bake po majci, zbog škole.

- Dobro smo zaista nas dvoje, idemo napred, ali osećamo veliku prazninu. Još će biti veća, kada prođu ovi prvi dani - dodaje Marko.

Priča o lavovskoj borbi bake Ljiljane da spreči Centar za socijalni rad u Blacu da joj oduzme unučiće obišla je svet, a naša redakcija je svakodnevno izveštavala o ovom slučaju.

Od 2019. godine baka Ljiljana je živela sama sa unučićima, jer se njen sin odselio, snaja posle bolesti preminula, a deca su prešla da žive kod Ljiljane. Marta 2021. godine, zbog teške materijalne situacije u kojoj su bili, tada zaposleni u Centru za socijalni rad Blace su odlučili da izmeste decu u hraniteljske porodice.

Centar za socijalni rad pokušao da izmesti decu Foto: Facebook

Javnost je uznemirio i snimak kada su radnice Centra za socijalni rad došle po decu. Komšije pamte kako je jedna od radnica vukla tada devetogodišnju Marijanu koja je jecala, a potom razbija vrata koja je Marko zaključao kako ih ne bi odveli.

U odbranu bake i dece uključila se čitava Srbija, na kraju oni su ostali zajedno. U međuvremenu su humani ljudi obnovili njihov dom, obezbeđena su određena dodatna sredsta i više niko nije pokušavao da ih razdvoji.

Tada je reagovalo i nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Direktorka Centra za socijalni rad u Blacu smenjena je na predlog resornog ministarstva jer je inspekcija utvrdila da su dve socijalne radnice svojim ponašanjem ugrozile zdravlje i bezbednost dece, koju je trebalo da izmeste iz porodice Dačević iz Suvog Dola.

Sada je baka preminula, ali barem Marko je već samostalan mladić koji zarađuje i već je sposoban da pomaže i sestri.

Ljiljana je svoj život posvetila deci koju je, uprkos svim pritiscima i pokušajima oduzimanja, branila do poslednjeg daha.

Tužnu vest saopštio je na Fejsbuku Dejan Marković Milošević iz Humanitarne organizacije "Gvodzeni puk" koji je pružao nesebičnu pomoć ovoj porodici.

- Ako se sećate porodice Dačević iz Suvog Dola (opština Blace) i borbe baka Ljilje za svoje unuke Marka i Marijanu? Moram da vam kažem da je baka Ljilja preminula. Živela je za Marka i Marijanu, odbranila ih od onih koji su hteli da ih otmu, ali je nažalost preminula - napisao je on.

Foto: Kurir Televizija

Svojevremeno je baka Ljiljana za Kurir ispričala sve detalje koji nisu poznati javnosti i šta je to toliko vezalo mališane za nju.

- Kada mi se snaja razbolela, a sin otišao ko zna gde, godinu i po dana bili su kod snajine majke. Kada je ona preminula, pozvao me je sin i rekao da idem da uzmem decu, jer ih je snajina majka, a njihova baba isterala. Uzela sam taksi, a deca su me čekala na ulici. Kapija je bila zaključana. Od tada su kod mene, a to je bilo 2019. godine. Sve ostalo znate. Ova ljubav je bezgranična i deca jednostavno neće da idu - objasnila nam je tada Ljiljana.