Zbog blokada poljoprivrednika u Grčkoj, najprometniji granični prelaz Evzoni od jutros je potpuno zatvoren za teretna i putnička vozila. Kolone su se formirale već u ranim satima, a protestanti planiraju da ostanu na blokadama sve dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni ili najkasnije do katoličkog Božića 25. decembra.

Mnogi turisti koji su se uputili ka Grčkoj našli su se u problemu. Dok se situacija ne stabilizuje, vozačima se savetuje da koriste alternativne rute.

Preporučene alternativne rute ka Grčkoj

Poljoprivrednici blokirali granični prelaz Foto: ACHILLEAS CHIRAS/ANA-MPA

1. Dorjan

Umesto Evzonija, putnici se mogu preusmeriti ka prelazu Dojran, koji se nalazi istočnije, a najčešće se preporučuje kao prva i najbezbednija alternativa. Ovaj prelaz je u pravilu manje opterećen, a iz Severne Makedonije vodi direktno ka regiji Soluna.

2. Zaobilazni pravac preko Bugarske

Putnici koji žele da izbegnu gužve u celoj Severnoj Makedoniji mogu se odlučiti za ulazak u Grčku preko Bugarske. Najčešće korišćeni prelazi su:

Kulata – Promahonas

Makaza – Nymfaia (za istočnu Grčku, Tasos, Kavalu, Stavros, Asprovaltu)

Ova opcija je pogodna za putnike koji idu ka istočnim delovima Egeja, ali i kao rezervni plan za sve koji žele da potpuno izbegnu makedonsko-grčku granicu.

U zavisnosti od razvoja situacije, postoje i manji prelazi između Severne Makedonije i Grčke, ali često nisu prilagođeni za veći priliv vozila ili nisu otvoreni 24 sata. Pre polaska obavezno je proveriti stanje. Jedan od njih je Medžitlija‑Niki koji se koristi za ulazak u Grčku sa jugozapada Severne Makedonije.