Slušaj vest

Na društvenoj mreži Instagram, na profilu "vancetirizida", objavljena je ispovest jedne žene koja tvrdi da je razvila osećanja za svog svekra.

Ova objava izazvala je lavinu komentara, a ispovest ove anonimne žene glasi:

- Zaljubljena sam u svog svekra i ne znam šta da radim. Gotovo sam sigurna da sam zaljubljena u njega, ili ga volim više nego što treba. Sa partnerom sam 8 godina i volim ga više od svega i svih, zaista smo najbolji prijatelji. Pre oko 2 godine počela sam da radim u firmi mog svekra i dosta smo se zbližili, pričamo dosta više. Ne radimo direktno zajedno ali ga vidim mnogo češće nego moj partner - navodi se u objavi.

"Kada bih mogla da menjam život oba svoja roditelja da bi on duže živeo, bih"

Ona dalje objašnjava da je ljubav prema svekru toliko porasla da često prevazilazi ljubav koju oseća i prema sopstvenim roditeljima:

- Tokom vremena on je postao neka vrsta roditeljske figure, moj otac je okej ali nikada nisam osećala neko poštovanje prema njemu. Volim svog oca, ali svekar je bolji. Zvuči užasno, ali je istina. Problem je što više ne znam šta mi se dešava. Često volim da se šalim i kažem da volim svog svekra, ali više nisam sigurna da se šalim. Sinoć sam izgovorila nešto što me je preseklo. Rekla sam da mogu da menjam život oba moja roditelja za to da svekar duže poživi, učinila bih to. Znam da je odvratno, ali sam zaista tako mislila.

Ova korisnica društvenih mreža otkrila je i da ogrlicu koju je dobila na poklon od svekra ne skida nikada sa sebe:

- Dao mi je ogrlicu za Božić i od tada je ne skidam. Da li je to zato što mi se ogrlica sviđa, ili zato što mi je on dao? Osetim leptiriće kada ga vidim na poslu, razočaram se kada se ne javi ili nema vremena da popričamo, jedva čekam da dođe kod nas kući. Želim da bude ponosan na mene, da me poštuje i da mu je stalo. Ne znam više da li ga volim kao roditeljsku figuru koju nisam imala ili je ovo nešto drugo - navodi se u objavi.

Ona je rekla i da će ovo ostati tajna, te da neće svom suprugu otkriti ova zbunjujuća osećanja koja gaji prema njegovom ocu:

- Volim svog partnera i nikada mu ovo neću reći, ali morala sam ovo da izbacim iz sebe. Da li sam kreten što se ovako osećam? - završila je objavu ova žena.

Ispovest izazvala lavinu komentara

Komentari na društvenim mrežama su se nizali, a neki od njih su glasili:

- Pod hitno kod psihijatra - glasi jedan od komentara.

- Ne zna kako da se nosi sa tim? Budaletina.

- Tako si ga lepo opisala da sada i ja volim svekra.

- Ovo je bolesno, previše se zaigrala.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs