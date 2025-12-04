Slušaj vest

U našoj zemlji je 7.588 vukovaca, što znači da je svaki osmi učenik nosilac Vukove diplome. Danas je status vukovca postao relativno čest, a prema rečima predsednika Foruma srednjih stručnih škola Milorada Antića sadašnji vukovci znaju mnogo manje nego nekadašnji vrlo dobri učenici.

Kako je Kurir ranije pisao, analiza završnog ispita pokazala je da je prosečno postignuće vukovaca na sva tri testa, kao što je i očekivano, više u odnosu na republički prosek. Ipak, Antić napominje da se danas ocene poklanjaju u velikoj meri.

- Sadašnji vukovci znaju mnogo manje neko nekadašnji vrlo dobri učenici. To je istina, danas nastavnici poklanjaju ocene i to često, koji nastavnik neće da pokloni peticu ako učenik ima samo jednu četvorku? Čak i Odeljensko veće glasa da se pokloni petica, pa i dve. Učestvuju kolege, a i roditelji u pravljenju veštačkih vukovaca koji nemaju pokriće u znanju - naglasio je Antić za Kurir.

Ističe da "trgovina" ocenama kreće u maju i junu.

- Vratimo se 15 godina unazad, tada nije bilo toliko vukovaca, ako bude jedan u odeljenju to je sreća. U manjim sredinama je veći broj vukovaca. Kada dođu prijemni vidite da to nije to, da ne pokazuju neko briljantno znanje na završnom testu. To što se ocene poklanjaju u toj meri je bruka i sramota za srpsku prosvetu - napominje on.

Naglašava da su pojedini roditelji spremni zarad ocene i da vređaju nastavnike.