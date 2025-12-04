Stručnjaci izdvojili spisak namirnica koje ne trebate jesti kada ste bolesni

Slušaj vest

Prema izveštajima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite na teritoriji Beograda u periodu od 24. do 30. novembra od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolele su 11.224 osobe sa brojem novoobolelih od 667,5 na 100.000 stanovnika, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 295 (17,5 novoobolelih na 100.000 stanovnika).

Kako je objavljeno na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, u odnosu na prethodnu (47.) izveštajnu nedelju (17.11.-23.11.2025.) broj obolelih od ARI je veći za 7,6% (10.436), a broj obolelih od OSG je manji za 2,6% (303).

- Među obolelima od ARI najviše je osoba uzrasta 5-19 godine (39,4%), uzrasne grupe 20-64 (30,9%) i uzrasta do 4 godine (22,3%). Osobe starosti 65 i više godina su bile zastupljene sa 7,4%. Najveća incidencija ARI beleži se u uzrastu od 0-4 godine (2.983,1/100.000) i od 5-19 godina (1.771,3/100.000) - navodi se.

Među obolelima je najviše dece Foto: Shutterstock

Dodaje se da je od ukupnog broja osoba prijavljenih sa OSG u periodu 24.11.–30.11.2025. godine, najviše osoba dobne grupe 20-64 godina (135 – 45,8%) i 5-19 godina (82– 27,8%). Udeo dece uzrasta 0-4 godine je 15,3% (45), a osoba starijih od 65 godina je 11,2% (33). Najveća incidencija OSG beleži se za uzrast 0-4 godine (53,6/100.000) i za uzrast 5-19 godina (32,9/100.000).

- U periodu od 24. novembra do 30. novembra na teritoriji Beograda u 2 uzorka je dokazan virus gripa (grip A – 1, AH3 – 1). Najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2-3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju - saopštio je GZZJZ Beograd:

Opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.