Jedna od najstarijih Srpkinja, Milica Jović, proslavila je 6. novembra u Londonu 105. rođendan! Čestitali su joj britanski kralj Čarls i kraljica Kamila, što je za nju izuzetna čast!

Baka Milka, kako je od milošte zovu, rođena je u Dalmaciji, živela u Makedoniji, potom u Srbiji, a onda se 1953. preselila u Englesku sa sinom Draganom. Ova vitalna baka dobila je i čestitku za 100. rođendan od kraljice Elizabete.

Čestitka kralja Čarlsa i kraljice Kamile Foto: Privatna arhiva

- Mnogo sam srećna zbog čestitke koju su mi uputili kralj Čarls i kraljica Kamila. Volim kraljevsku porodicu i za mene je čast što oni znaju moje ime - ponosno kaže baka Milka za Kurir.

Čestitka od kralja Čarlsa i kraljice Kamile Foto: Privatna arhiva

Doterala se za divan dan, otišla je kod unuka Mihajla u frizerski salon da joj napravi frizuru, obukla najlepšu toaletu i zasijala.

Proslava u krugu porodica Foto: Privatna arhiva

- Prvo smo svi otišli kod sina Dragana i njegove žene, tu sam zaigrala i užičko kolo. Bili smo i na večeri u restoranu. Lepo smo se proveli, jela sam špagete. Kod kuće spremam srpska jela, a kada izađemo negde porodično, onda volim italijanska.

Ima sina Dragana (83), dva unuka i jednu unuku - Novaka (52), Mihajla (42) i Dani (56) - i četvoro praunuka, uzrasta četiri, šest, deset i 16 godina. Živi sama, ali svi su u blizini, tako da joj je kuća uvek puna radosti. Za njenu dugovečnost zaslužni su, veli, mnogo rada i srpska jela, posebno kiseli kupus.

Baka Milica u frizerskom salonu pre proslave Foto: Privatna arhiva

- Hvala bogu što mi je dao zdravlja, puno sam radila u zadrugama, kopala i svašta da bih dete očuvala. Bila sam razdvojena od muža Riste devet godina.

Milica i Risto upoznali su se u Makedoniji Foto: Privatna arhiva

Emotivno Bila u Srbiji pre šest godina Nikada nije imala želju da se vrati u Srbiju, jer je u Londonu sa mužem izgradila lep život, a bilo je i dosta Srba sa kojima se družila. - U septembru sam bila u Herceg Novom, u kući svog sina, tri nedelje. U Srbiji smo svi porodično bili kada sam imala 99 godina, obišli smo familiju u Pančevu i Leskovcu, a išla sam i Makedoniju na majčin grob.

Prisetila se mladosti, ljubavi, ali i trenutka kada su Ristu zarobili Nemci u blizini Kumanova.

- Imala sam šest meseci kada je moj otac dobio posao u Makedoniji. Muža sam upoznala tamo, bio je žandarm. Nemci su 1941. razdvojili žene i muškarce - priseća se kao da je juče bilo:

Imali lep život u Londonu Foto: Privatna arhiva

- Plakala sam, nisam znala šta da radim. Prišao mi je nemački vojnik, video je suze. Pokazala sam prsten i nekako objasnila da su odveli Ristu. Bilo mu je žao: "Čekaj me tu!"

Počelo je da se smrkava, pojavio se i poveo me preko brda, tamo gde su držali muškarce.

Milica i njen sin Dragan Foto: Privatna arhiva

- Povikao je: "Ko je ovde Rista?" Nešto je rekao drugom Nemcu. Izveli su Ristu. Vojnik je imao bombone, dao nam po jednu: "Idite!" Verovatno da sam tada Ristu spasla smrti.

Otišli su u Kumanovo, a narednog dana u Leskovac, gde je živela Ristina familija. Videli su kamion i nemačkog vojnika koji ih je pustio.

- Mahao nam je, smejao se!

Rista je angažovan u vojnoj straži, a 1944. pobegao je pred partizanima za Austriju, bio je za kralja.

- Proveo je neko vreme u kampu u Italiji, posle u Nemačkoj, odakle je otišao u Englesku kao izbeglica. Meni komunisti nisu dozvoljavali da idem. Živela sam sa sinom u Starčevu.

Baka Milica i njen unuk Novak Foto: Privatna arhiva

Jedan engleski političar je pričao s Vinstonom Čerčilom da urgira kod Tita da se omogući ženama čiji su muževi emigrirali u Englesku da dobiju vizu.

- Bila je vest u novinama, čim sam je videla, uzela sam sina, imao je devet godina. Rista ga je poslednji put video kao bebu. Ekspresno su mi dali pasoše i krenuli smo u Englesku 1953.

Baka Milica i njena najstarija praunuka Foto: Privatna arhiva

Rista je mnogo plakao... Živeli su na severu, a kad je krenula na službu u srpsku crkvu u Londonu, oduševila se lepotom grada.

Na ovoj fotografiji je baka Milica imala 95 godina Foto: Privatna arhiva

- Rekla sam: "Risto, selimo se u London!" On je radio u fabrici, a ja kao krojačica. Posao sam nosila i kući. Jedno vreme sam šila i za čuveni "Dior". Kupili smo jednu kuću, pa drugu, a potom i mali hotel - pohvalila se:

- Živeli smo baš lepo.

Sprema se da sa najmilijima proslavi Svetog Nikolu.

Rista je sahranjen u Londonu, a kaže i ona će.

Voli da recituje "Ko udara tako pozno" bez greške Baka Milka inače voli da čita i recituje, a njen unuk Novak objavio je na Instagramu snimak kako bez greške govori pesmu "Ko udara tako pozno". - Naučila sam je 1930. i pamtim je još. Volim da idem u nabavku sa unucima, volim da pijemo kapućino. Čistim, usisavam, sama se tuširam. Ima jedna ženica koja dođe da mi pomogne, ali sve mogu sama. Evo, baš sam malopre pravila palačinke - kaže baka Milka, koja je auto vozila do svoje 97. godine.