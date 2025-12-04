Baka Milka je jedna od najstarijih Srpkinja: U Londonu proslavila 105. rođendan, čestitali joj britanski kralj i kraljica-ovo je njena životna ispovest za Kurir
Jedna od najstarijih Srpkinja, Milica Jović, proslavila je 6. novembra u Londonu 105. rođendan! Čestitali su joj britanski kralj Čarls i kraljica Kamila, što je za nju izuzetna čast!
Baka Milka, kako je od milošte zovu, rođena je u Dalmaciji, živela u Makedoniji, potom u Srbiji, a onda se 1953. preselila u Englesku sa sinom Draganom. Ova vitalna baka dobila je i čestitku za 100. rođendan od kraljice Elizabete.
- Mnogo sam srećna zbog čestitke koju su mi uputili kralj Čarls i kraljica Kamila. Volim kraljevsku porodicu i za mene je čast što oni znaju moje ime - ponosno kaže baka Milka za Kurir.
Doterala se za divan dan, otišla je kod unuka Mihajla u frizerski salon da joj napravi frizuru, obukla najlepšu toaletu i zasijala.
- Prvo smo svi otišli kod sina Dragana i njegove žene, tu sam zaigrala i užičko kolo. Bili smo i na večeri u restoranu. Lepo smo se proveli, jela sam špagete. Kod kuće spremam srpska jela, a kada izađemo negde porodično, onda volim italijanska.
Ima sina Dragana (83), dva unuka i jednu unuku - Novaka (52), Mihajla (42) i Dani (56) - i četvoro praunuka, uzrasta četiri, šest, deset i 16 godina. Živi sama, ali svi su u blizini, tako da joj je kuća uvek puna radosti. Za njenu dugovečnost zaslužni su, veli, mnogo rada i srpska jela, posebno kiseli kupus.
- Hvala bogu što mi je dao zdravlja, puno sam radila u zadrugama, kopala i svašta da bih dete očuvala. Bila sam razdvojena od muža Riste devet godina.
Emotivno
Bila u Srbiji pre šest godina
Nikada nije imala želju da se vrati u Srbiju, jer je u Londonu sa mužem izgradila lep život, a bilo je i dosta Srba sa kojima se družila.
- U septembru sam bila u Herceg Novom, u kući svog sina, tri nedelje. U Srbiji smo svi porodično bili kada sam imala 99 godina, obišli smo familiju u Pančevu i Leskovcu, a išla sam i Makedoniju na majčin grob.
Prisetila se mladosti, ljubavi, ali i trenutka kada su Ristu zarobili Nemci u blizini Kumanova.
- Imala sam šest meseci kada je moj otac dobio posao u Makedoniji. Muža sam upoznala tamo, bio je žandarm. Nemci su 1941. razdvojili žene i muškarce - priseća se kao da je juče bilo:
- Plakala sam, nisam znala šta da radim. Prišao mi je nemački vojnik, video je suze. Pokazala sam prsten i nekako objasnila da su odveli Ristu. Bilo mu je žao: "Čekaj me tu!"
Počelo je da se smrkava, pojavio se i poveo me preko brda, tamo gde su držali muškarce.
- Povikao je: "Ko je ovde Rista?" Nešto je rekao drugom Nemcu. Izveli su Ristu. Vojnik je imao bombone, dao nam po jednu: "Idite!" Verovatno da sam tada Ristu spasla smrti.
Otišli su u Kumanovo, a narednog dana u Leskovac, gde je živela Ristina familija. Videli su kamion i nemačkog vojnika koji ih je pustio.
- Mahao nam je, smejao se!
Rista je angažovan u vojnoj straži, a 1944. pobegao je pred partizanima za Austriju, bio je za kralja.
- Proveo je neko vreme u kampu u Italiji, posle u Nemačkoj, odakle je otišao u Englesku kao izbeglica. Meni komunisti nisu dozvoljavali da idem. Živela sam sa sinom u Starčevu.
Jedan engleski političar je pričao s Vinstonom Čerčilom da urgira kod Tita da se omogući ženama čiji su muževi emigrirali u Englesku da dobiju vizu.
- Bila je vest u novinama, čim sam je videla, uzela sam sina, imao je devet godina. Rista ga je poslednji put video kao bebu. Ekspresno su mi dali pasoše i krenuli smo u Englesku 1953.
Rista je mnogo plakao... Živeli su na severu, a kad je krenula na službu u srpsku crkvu u Londonu, oduševila se lepotom grada.
- Rekla sam: "Risto, selimo se u London!" On je radio u fabrici, a ja kao krojačica. Posao sam nosila i kući. Jedno vreme sam šila i za čuveni "Dior". Kupili smo jednu kuću, pa drugu, a potom i mali hotel - pohvalila se:
- Živeli smo baš lepo.
Sprema se da sa najmilijima proslavi Svetog Nikolu.
Rista je sahranjen u Londonu, a kaže i ona će.
Voli da recituje
"Ko udara tako pozno" bez greške
Baka Milka inače voli da čita i recituje, a njen unuk Novak objavio je na Instagramu snimak kako bez greške govori pesmu "Ko udara tako pozno".
- Naučila sam je 1930. i pamtim je još. Volim da idem u nabavku sa unucima, volim da pijemo kapućino. Čistim, usisavam, sama se tuširam. Ima jedna ženica koja dođe da mi pomogne, ali sve mogu sama. Evo, baš sam malopre pravila palačinke - kaže baka Milka, koja je auto vozila do svoje 97. godine.