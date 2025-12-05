Slušaj vest

Od vrata do vrata, od "samo minut vašeg vremena" do dvočasovnog maltretiranja. Moderne prodajne prezentacije postale su pravi ispit strpljenja za običnog čoveka.

Sve češće prodavci zasipaju agresivnim ponudama i nametljivim prezentacijama, u kojima ne odustaju čak ni kada mu jasno kažete da vam ništa ne treba.

To se nedavno desilo jednoj korisnici mreže X.

- Zove me juče drugarica kaže dala je moj broj za promociju nekog usisivača. Danas zovu i ja kažem da baš nemam vremena, žena me zamoli samo da dođe dečko da mi ostavi poklon i samo da mu dozvolim da se slika kako je upalio usisavač kod mene zbog promocije - napisala je jedna korisnica mreže X.

Dva sata je trajala njegova promocija Foto: Shutterstock

Došao je momak, izneo kutije. Odmah mu je naglasila da neće ništa kupiti, te da uradi šta mora jer ona žuri.

- Mali vadi usisivač i kreće da mi objašnjava, rekoh: "Ne moraš, džabe, neću ga kupiti, požuri. Uradi šta imaš, moram da idem". On nastavlja svoju promociju, posle 15 minuta ja kažem: "Žurim, završavaj, slikaj, moram da idem". Opet on nešto predstavlja - piše ona.

Posle sat i po vremena prezentacije saopštio je cenu od 3.904 evra za usisivač.

- Smejem se i kažem tati: "Jesi li čuo cenu?", tata viče iz druge sobe: "Daj mali šta nas zezaš zaokruži to na 5.000" i to nije kraj. Nastavlja on da me ubeđuje spušta cenu, može na rate - navela je.

Kaže da je pokušala da mu objasni da ne želi usisivač taj čak ni besplatno, kao i da joj je on tražio brojeve telefona od 10 osoba kako bi iz zvao za prezentaciju. Što je ona odbila.

- Rekao je, onako smoren, da ništa nije zaradio. Trebalo je da posle 15 minuta kažem: "Isteklo ti je vreme, izlazi napolje". Ali oni su tako uigrani manipulatori da ne stigneš da se snađeš i sve misliš sad će kraj, sad će kraj, ali ne. Dečko je dva sata sedeo, doslovno sam poludela i sutra ću da zovem njihov centar da se žalim - dodala je.