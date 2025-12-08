Zimska sezona na srpskim planinama: Evo kako pripremiti decu za skijanje
Zimska sezona na srpskim planinama zvanično startuje, a brojni roditelji već pakuju opremu i spremaju mališane za odlazak na Kopaonik, Zlatibor, Staru planinu i ostala popularna skijališta.
Da bi porodični odmor protekao bez nerviranja, potrebno je unapred pripremiti i opremu i decu.
Kada mališani smeju na skije?
Instruktori obično savetuju da deca počnu da uče između treće i pete godine, kada imaju dovoljno stabilnosti i snage. U tom uzrastu treninzi bi trebalo da budu kratki, zabavni i kroz igru. Najvažnije – dete treba samo da pokaže želju. Forsiranje gotovo uvek stvara strah i otpor prema skijanju.
Birajte skijalište po meri deteta
Porodičnim grupama najbolje odgovaraju centri sa lakšim, širokim stazama, dečjim ski-vrtićima i školama skijanja. Velika prednost je smeštaj blizu staze, jer mališani često traže pauze. Korisni su i dodatni sadržaji: sankališta, igraonice, bazeni – jer deca retko mogu da izdrže celodnevno skijanje.
Oprema koju ne smete zaboraviti
Kaciga je apsolutno obavezna, a poželjno je da ima sertifikat EN 1077. Uz nju idu dobre naočare, vodootporne rukavice, termo odeća i kvalitetne ski-čarape. Skije treba da odgovaraju visini deteta (otprilike do ramena), a početnicima najčešće nisu potrebni štapovi. Pošto deca brzo rastu, iznajmljivanje opreme često je najpametnija opcija.
Bezbednost – pravilo broj jedan
Deca moraju da savladaju osnovna pravila na stazi: kontrolu brzine, izbegavanje gužve i zaustavljanje na vidljivom mestu. Najbolje je da skijaju ispred roditelja – tako imate pregled nad njihovim kretanjem. Stručnjaci napominju da se većina povreda dešava u drugom delu dana, kada se umor nakupi, pa su pauze ključne.
Instruktor ili učenje kod kuće?
Profesionalni instruktori imaju proveren sistem rada i znaju kako da motivišu decu, pa je idealna kombinacija prepodnevne škole i popodnevnog porodičnog skijanja. Tako dete brzo napreduje, a roditelji imaju vreme i za sebe.
Ne zaboravite zdravlje i osiguranje
Pre odlaska na planinu preporučljivo je uzeti putno osiguranje koje pokriva skijanje. U ruksaku uvek treba imati mini apoteku, rezervne rukavice, vodu i užinu. Ako dete ima hronične tegobe, obavezna je konsultacija sa pedijatrom.
Uz dobru pripremu, skijanje sa decom može biti prelep doživljaj i prilika da najmlađi zavole planinu. Najvažnije – bez žurbe, uz mnogo smeha i tople čajeve. Neka sezona počne!
Kurir/ Alo/ 24sedam.rs