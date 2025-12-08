Slušaj vest

Zimska sezona na srpskim planinama zvanično startuje, a brojni roditelji već pakuju opremu i spremaju mališane za odlazak na Kopaonik, Zlatibor, Staru planinu i ostala popularna skijališta.

Da bi porodični odmor protekao bez nerviranja, potrebno je unapred pripremiti i opremu i decu.

Kada mališani smeju na skije?

Instruktori obično savetuju da deca počnu da uče između treće i pete godine, kada imaju dovoljno stabilnosti i snage. U tom uzrastu treninzi bi trebalo da budu kratki, zabavni i kroz igru. Najvažnije – dete treba samo da pokaže želju. Forsiranje gotovo uvek stvara strah i otpor prema skijanju.

Birajte skijalište po meri deteta

Porodičnim grupama najbolje odgovaraju centri sa lakšim, širokim stazama, dečjim ski-vrtićima i školama skijanja. Velika prednost je smeštaj blizu staze, jer mališani često traže pauze. Korisni su i dodatni sadržaji: sankališta, igraonice, bazeni – jer deca retko mogu da izdrže celodnevno skijanje.

Oprema koju ne smete zaboraviti

Kaciga je apsolutno obavezna, a poželjno je da ima sertifikat EN 1077. Uz nju idu dobre naočare, vodootporne rukavice, termo odeća i kvalitetne ski-čarape. Skije treba da odgovaraju visini deteta (otprilike do ramena), a početnicima najčešće nisu potrebni štapovi. Pošto deca brzo rastu, iznajmljivanje opreme često je najpametnija opcija.

Bezbednost – pravilo broj jedan

Deca moraju da savladaju osnovna pravila na stazi: kontrolu brzine, izbegavanje gužve i zaustavljanje na vidljivom mestu. Najbolje je da skijaju ispred roditelja – tako imate pregled nad njihovim kretanjem. Stručnjaci napominju da se većina povreda dešava u drugom delu dana, kada se umor nakupi, pa su pauze ključne.

Instruktor ili učenje kod kuće?

Profesionalni instruktori imaju proveren sistem rada i znaju kako da motivišu decu, pa je idealna kombinacija prepodnevne škole i popodnevnog porodičnog skijanja. Tako dete brzo napreduje, a roditelji imaju vreme i za sebe.

Foto: TO Raška

Ne zaboravite zdravlje i osiguranje

Pre odlaska na planinu preporučljivo je uzeti putno osiguranje koje pokriva skijanje. U ruksaku uvek treba imati mini apoteku, rezervne rukavice, vodu i užinu. Ako dete ima hronične tegobe, obavezna je konsultacija sa pedijatrom.

Uz dobru pripremu, skijanje sa decom može biti prelep doživljaj i prilika da najmlađi zavole planinu. Najvažnije – bez žurbe, uz mnogo smeha i tople čajeve. Neka sezona počne!

Kurir/ Alo/ 24sedam.rs