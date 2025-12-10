Doček u Solunu skuplji od Atine, za Pariz treba bogatstvo, ali ludi provod može i za 69 evra: Šok cene novogodišnjih putovanja!
Pet dana s tri noći na Ohridu za ludu novogodišnju noć pred nama košta već od 69 evra. Skuplje varijante prazničnih putovanjaavionom idu i do 800 evra, a skuplje su i do 15 odsto nego za prethodni doček!
Ponuda novogodišnjih putovanja je raznolika, a razlike u cenama među destinacijama izražene su kao retko kada. Prema dostupnim aranžmanima, najpovoljniji praznični paket nalazi se u regionu, i to za Ohrid po ceni od svega 69 evra po osobi. U rangu povoljnih putovanja ističu se i Budimpešta od 99 evra za pet dana, Bukurešt za 119, kao i Istanbul, gde šest dana i tri noći koštaju 139 evra, ali uz autobuski prevoz. Za nešto viši, ali i dalje pristupačan iznos, putnici mogu da biraju Sarajevo, koje iznosi 149 evra,Ljubljanu za 155 ili Atinu, koja se nudi za 165 evra za čak šest dana, odnosno tri noćenja.
* Ohrid - 5 dana, 3 noći - 69
* Budimpešta - 5 dana, 2 noći - 99
* Bukurešt - 5 dana, 2 noći - 119
* Istanbul - 6 dana, 3 noći - 139
*Sarajevo - 5 dana, 2 noći - 149
* Ljubljana - 5 dana, 2 noći - 155
* Atina - 6 dana, 3 noći - 165
* Beč - 5 dana, 2 noći - 179
* Azurna obala i Milano - 6 dana, 3 noći - 209
* Solun - 5 dana, 3 noći - 224
* Amsterdam - 8 dana, 3 noći - 329
Solun skuplji od Beča
Srednji cenovni segment obuhvata evropske gradove i kombinovane ture autobusom, među kojima se izdvajaju Beč za 179 evra, Solun, koji košta 224 evra, kao i paket za Azurnu obalu i Milano, čija cena iznosi 209 evra za takođe šest dana, odnosno tri noći. Najduža autobuska tura na listi vodi u Amsterdam, i to osam dana i tri noći za 329 evra.
Na drugom kraju cenovne skale nalaze se avionski aranžmani. Najskuplje ponude na listi jesu Pariz i Barselona, četiri noći za 799 evra, dok je Malta dostupna po ceni od 655 evra za pet dana i četiri noći. Ove destinacije donose višu cenu pre svega zbog avionskog prevoza, ali i opšte potražnje tokom praznika.
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, kaže za Kurir da je ogromna ponuda novogodišnjih aranžmana sa autobuskim i avionskim prevozom.
* Pariz - 4 noći - 799
* Barselona - 4 noći - 799
* Malta - 5 dana, 4 noći - 655
Cena aranžmana po osobi u evrima
Najtraženiji dočeci u regionu
- Najviše se traže zemlje u okruženju i bliža putovanja koja traju, recimo, tri dana i dve noći, pa su zbog toga popularne destinacije Sarajevo, Trebinje, Banjaluka. Takođe, u Crnoj Gori su popularni koncertikoji se organizuju od Bara do Herceg Novog među mladom publikom. Zbog dobre proslave i provoda popularan je iOhrid i u proseku se cene kreću od 90 evra, što uključuje jedno noćenje, pa do oko 250 evra - navodi Seničić i ističe:
- Cene su više za otprilike 10 odsto za aranžmane sa autobuskim prevozom. Što se tiče avio-aranžmana, cene zavise od dužine boravka, kvaliteta hotela i kreću se od 400 evra pa naviše. Primetno je poskupljenje od oko 15 odsto, a interesovanja najviše ima za južne destinacije, gradove u Italiji, Malta, Kipar, Tunis, Egipat.
Direktor Jute podseća i da su gužve na granicama u ovom periodu neminovne i da će sigurno biti višečasovnih čekanja, pogotovu na Horgošu i Batrovcima:
- Neke turističke agencije su već pomerile polaske za nekoliko sati ranije kako bi ostvarile program. Poslednjih dana je malo bolje organizovana registracija putnika u novi EES sistem, ali takve situacije je nezahvalno predviđati.