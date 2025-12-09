Slušaj vest

Mlada ženka psa ostavljena je jer nije ispunila očekivanja vlasnika - nije im bila dovoljno lepa! Ovo je nažalost, još jedan slučaj i primer napuštanja kućnog ljubimca zbog potpuno neopravdanih razloga.

Priču o ovom psu objavio je profil Volonteri Vrbas, a njihov video izazvao je gomilu burnih i emotivnih reakcija.

- Drugari, ovo je Hera, a zašto traži dom zaista je šokantno. Dobili smo poziv: "Znate nama Hera više ne treba. Nije ispunila naša očekivanja, nije dovoljno lepa." - podelili su šokantnu priču volonteri ovog udruženja.

Prvo su pomislili da se neko šali sa njima, ali to ipak nije bila šala.

Heru su vlasnici ostavili Foto: Screenshot

- Njima je to bio dovoljan razlog da ona više ne bude deo njihove porodice. Poslužila je kao modni dodatak u njihovim mizernim i jadnim životima. Preuzeli smo je odmah i sterilisali, ima svega godinu dana - naveli su.

Kažu i da je Hera predivne naravi.

- Slaže se sa kucama i macama, pitoma je i uvek razigrana. Znamo koliko ima ljubitelja ove rase među našim pratiocima, hajde da što pre nađemo pravu porodicu za nju - apelovali su i dodali:

- Danas je njena priča tu da nas podseti da se ljubav ne meri bojom dlake, savršenim ušima ili “rasnim” crtama. Srce ovog bulija možda je najlepše od svih, nežno, verno, ogromno. Sada traži novu šansu. Dom gde se voli zbog duše, a ne izgleda. Ako ne možeš da udomiš, pomozi da priča dopre do nekog ko može.

Korisnici su naveli da psi imaju dušu, za razliku od mnogih ljudi.

- Pomodarstvo, nema tu ni "Lj" od ljubavi za životinjom - navodi se u jednom od komentara.