Slušaj vest

Dr Dejan Čubrilo, profesor medicinske fiziologije i specijalista medicine sporta, kortizol naziva "hormonom života" i objašava koliko nam je njegov skok ujutru važan i u kojoj meri je način na koji započinjemo dan presudan za njegovu regulaciju.

Na pomen reči "kortizol", svi prvo pomisle "hormon stresa". Konotacija je negativna, čak strahotna. Uvreženo je mišljenje da treba da ga održavamo u što nižim vrednostima - što je potpuno u suprotnosti sa realnim potrebama našeg organizma. Da bismo ih zadovoljili, neophodno je da sa buđenjem nahranimo ćelije kako bismo dobili energiju i odgovorajuću količinu pomenutog hormona.

Čaj od kurkume, pa doručak iz više delova

- Lično, zimi dan započinjem čajem od kurkume jer greje telo. Možete da stavite i par kapi limuna - ne ceo, jer nije dobar za stomak. Kombinacija vrele sa malo hladne vode je prva hidracija koja nam je potebna ujutru. Da li ćete vi nakon toga ići na tuširanje, da li ćete pre tuširanja doručkovati, na vama je. Ako vam prija da doručkujete, ako vam nije mrsko mentalno, vi doručkujte - započinje dr Dejan Čubrilo.

Foto: Printscreen/Youtube/RTS

Dalje objašnjava da univerzalno pravilo u vezi sa vrstom, količinom i redosledom namirnica koje unosimo izjutra ne postoji.

- Ja u toku radne nedelje nemam emotivno snagu u želucu da obradim jak doručak. Uzeću umesto toga šaku badema. Nekada se to u Dalmaciji zvalo marenda. Na taj način prekinuo sam post, odnosno noćno gladovanje. Moje ćelije su nešto dobile i mogu da stvaraju energiju. Zatim, kada prođe sat vremena, kažem sebi: "Poješću sada jednu urmu i tri čvarka".

I, na primer, oko 10h biram nešto konkretno.

Na pitanje šta podrazumeva pod "konkretnim obrokom", dr Čubrilo ističe da to može da bude bilo koja hrana koju imamo u frižideru.

- Često mi kažu: "Doktore, nemam vremena da kuvam". Međutim, to može da bude i nešto od prekjuče, kao što je parče mesa sa jednom kašikom palente, na primer.

I tu nije i ne mora da bude kraj našem doručku.

- Kroz sat ili dva, ja uzmem, na primer, još 15 badema ili zelenu salatu sa pinjolima. Ipak, neko će reći da ujutru želi jaja, a kasnije pinjole, a neko će prvo pojesti bademe, urmu, pinjole, pa na kraju jaja. Nema pravila. Jedino je važno da u jednom obroku uzmete barem malo hrane da vam pruži barem mali upliv energije, na kojoj ćemo da 'surfujemo'. Hrana diže kortizol, a kortizol nam treba ujutru - ističe doktor, a onda posebno upozorava:

- Ne spuštajte ga! Ko ga ujutru spušta, taj energije nema!

Posle 18h kortizol suvišan

Kortizol smo kolokvijalno nazvali hormon stresa, ali dr Čubrilo navodi na koji način doprinosi našoj funkcionalnosti u najvećem delu dana.

- On se luči ujutru i traje do 17h ili 18h. Ako ga nemamo dovoljno, onda nismo produktivni, odnosno funkcionalni. Mi jedemo i krećemo se da bismo ga 'provocirali', a on nas štiti od upala i održava nivo šećera u krvi. To je dobro. On mora da bude tu - naglašava!

A kad ne bi trebalo?

- Od 18h do spavanja. Tad ne treba da ga 'provociramo' - ističe dr Dejan Čubrilo i za kraj podseća da ni kafa na prazan stomak ne pravi veliku štetu kao što mislimo, te da je važno da se živimo i funkcionišemo prema ličnim potrebama – dok smo umereni.