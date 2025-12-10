Slušaj vest

Javnost u Srbiji potresla je vest da je mlada devojka sa Zlatibora, nakon naizgled rutinskog vađenja umnjaka u privatnoj stomatološkoj ordinaciji, preminula nakon mesec dana borbe za život i dalje izaziva nevericu.

Ono što je trebalo da bude standardna intervencija, pretvorilo se u tragično pogoršanje njenog stanja - infekcija se proširila, zdravstvena komplikacija je zahtevala prebacivanje u Beograd i operaciju, ali devojka nažalost nije uspela da izdrži.

Preminula je 6. decembra u 10.40 časova u Beogradu, nakon što se mesec dana borila za život, posle naizgled rutinske operacije vađenja umnjaka u jednoj stomatološkoj klinici u Užicu.

Slična tragedija zadesila je još porodica koje nisu mogle da veruju da jedna rutinska intervencija na zubu može da se završi tako bolno i tragično.

Srpska manekenka preminula 4 dana posle intervencije

Tijana je bila i zaštitno lice velikog broja časopisa kao i najpoznatijeg srpskog keksa, a njen život završio se tragično.

Naime, ona je preminula je 2011. u 30. godini života od sepse, nakon što se četiri dana borila za život.

“Tijana je bila veliki profesionalac, omiljena među kolegama, svi su voleli s njom da rade. Proputovala je ceo svet, snimila više od 20 reklama u Srbiji, radila i u Engleskoj, Kini, a bila je i zaštitni znak Instituta za transfuziju krvi u akciji: ‘Tvojih pet minuta, nečiji ceo život’ “, ispričala je pre nekoliko godina vlasnica modne agencije u kojoj je Tijana bila.

Manekenka je otišla kod zubara, posle čega je dobila sepsu, a četiri dana posle toga je prestalo da kuca njeno srce.

"Tijanu je boleo zub. Otišla je kod svog stomatologa, koji joj je rekao da ne sme da se usudi na intervenciju jer je bolovala od sistemskog lupusa i imala je ranice po ustima. Moja ćerka je potom otišla na Stomatološki fakultet, gde su joj popravili zub, a onda je sve krenulo naopako", ispričala je svojevremeno Tijanina majka Gordana za magazin Svet brišući suze.

Foto: Pritnscreen

Nakon popravke zuba, Tijana je dobila temperaturu, a potom je izgubila bitku.

Za lepom manekenkom ostao je sin koji je imao samo godinu dana, neutešni suprug i roditelji.

Kako su mediji tada pisali, Tijana je bolovala od sistemskog lupusa i lako je moglo da dođe do infekcija zbog rana u ustima.

- Inspekcija je utvrdila da nijedan lekar nije odgovoran za njenu smrt. Ona je, nakon što je dobila visoku temperaturu, suviše kasno zatražila medicinsku pomoć i, nažalost, spasa joj nije bilo - rečeno je tada iz Ministarstva zdravlja.

Tragedija zadesila i porodicu devojčice (16) iz Sarajeva

"Dušo tatina, lepotice moja, pola moje duše je otišlo s tobom kao i majkina"...

Sarajevo je u oktobru prošle godine danima bilo zavijeno u crno nakon vesti da je tinejdžerka (16) preminula usled komplikacija nastalih tokom stomatološkog zahvata u jednoj privatnoj ordinaciji u Sarajevu.

Kako je "Kurir" tada pisao, šesnaestogodišnja devojka je izgubila život u Kliničkom centru Univerziteta (KCUS) u Sarajevu. Prema informacijama koje su do sada poznate, devojka je u pratnji roditelja zatražila stomatološku pomoć zbog intenzivne zubobolje, ali su usledile komplikacije, zbog čega je primljena u KCUS.

Lekari KCUS-a uložili su maksimalne napore da je spasu, međutim, ishod je bio fatalan i devojčica je preminula.

Nakon što je izvađen zub u privatnoj ordinaciji, situacija se naglo pogoršala. Gnoj iz zuba proširio se niz vrat, izazvavši ozbiljnu infekciju koja je rezultirala razvojem sepse.

Roditelji devojčice, u šoku i boli, tražili su pravdu i odgovornost za smrt svog deteta.

- U toku je postupak, vrše se provere, odnosno preduzimaju se radnje u cilju provjere i utvrđivanja svih okolnosti smrti. S obzirom da se radi o maloletnoj osobi, iz Tužilaštva KS ne mogu dati više informacija - kazali su tada u Sarajevu.

Reči majke i oca kidaju dušu

- Inna lillahi we inna ilejhi radži'un. Pupoljak moj se vratio Gospodaru. Gospodaru moj, molim te mom detetu podari najlepše mesto u dzenetu. Zauvek u majkinom srcu i majkinim dovama - napisala je majka.

Oglasio se i otac.

- Dušo tatina, lepotice moja, pola moje duše je otišlo s tobom kao i majkina. Uvek ćeš nam biti u srcu, volimo te zauvek - napisao je otac.

Sarajevom je odjeknula vest o njenom prerano okončanom životu, dok su se od tinejdžerke oprostili brojni prijatelji, kolege i poznanici koji su izrazili saučešće porodici. Društvene mreže bile su preplavljene porukama tuge i sećanjima na zajedničke trenutke koje su mnogi podelili sa njom, ukazujući na dubok trag koji je ostavila u srcima svih koji su je poznavali.

"Neka ti je rahmet duši, ti si sada među anđelima, da ti dragi Allah da lepi dženet a porodici Sabut. Svojim roditeljima si bila i ostala sjaj u očima i duši, nikada te preboleti neće, prerano si nas napustila anđele", "Prerano si nas napustila naša lepotice, samo nam ostaje moliti Allahu da ti podati lepi dženet", "Gde li je kupio diplomu!", poruke su poznanika i prijatelja porodice.

- Ruži nerascvetaloj. Jednom će sve opet biti tmina. Sunce Sunce će kao gumicom izbrisano biti i nebo će nam biti glina. Ali, Onaj koji briše, obećanje je dao da ne postoji kraj. Opet će nutrina obući staro odelo. Svetlo će nam biti samo naše delo. U beskraju kao vrutak tragovi mirisa tvog ispuniše svaki kutak vrta dženetskog, nerascvetala Ružo naša. Na Ahiret je preselila naša bivša učenica. Neka joj dragi Allah podari lepi Džennet, a porodici sabur - napisala je Osnovna škola u svom poslednjem pozdravu.