Slušaj vest

Jasmina Mićić je u emisiji "Ni pet, ni šest" na Kurir televiziji kod voditeljke Jovane Grgurević, ekskluzivno tri godine od tragedije odlučila da priča o detaljima nesreće njene ćerke Isidore (25).

Foto: Kurir Televizija

- Nama u bolnici nisu spomenuli da je život moje ćerke ugrožen. Pod temperaturom i sepsom su je medicinski porađali, a beba nije mogla da izađe pet sati, potom je urađen carski red, nakon kojeg pada u komu iz koje se nikada nije probudila. Ni u jednom trenutku nam nisu rekli da je život našeg deteta ugrožen - započela je neutešna majka.

"Mrtvoj su joj vadili matericu"

Njena ćerka je imala 25 godina, šesti mesec trudnoće koja je uredno vođena.

- Bila je na 4D i dobila je komplentu dokumentaciju da je sve u redu i da je trudnoća uredno vođena. Da bi dete dobilo temperaturu koja je dostizala čak i 40, ali i bolove u stomaku. Mi smo otišle u bolnicu, čekala je na hospitalizaciju 45 minuta, a radi se o trudnici u šestom mesecu trudnoće koja je pod temperaturom. Sve se to čekalo u hodniku. Opet napominjem, za 11 sati od njenog dolaska, do samog kraja, nama nisu rekli da je život mog deteta ugrožen - rekla je Mićić.

Mićić govori da nisu bili obavešteni ni za carski rez posle kojeg se Isidora nije probudila, pa je rekla šta su doktori uradili nakon ovog fatalnog ishoda.

- Odrađen je carski rez bez našeg znanja, Isidora je pala u komu iz koje se nije probudila. Posle dve reanimacije, bez pulsa, otvorenih zenica je odrađeno vađenje materice, to su uradili kada je došlo do fatalnog ishoda. Nije im bilo dovoljno što je moje dete sa njenom bebom izgubila život, već su joj mrtvoj vadili matericu. Nama nisu rekli da je život njen ugrožen, a kada smo njen suprug i ja otišli kući, moje dete se borilo za život, dok sam ja spavala. Pošto smo Užičani i imamo prijatelji, pa su zvali da se ogromne količine krvi sa intezivne nosi i da se radi o Isidori. Rađene su dve reanimacije, a nakon toga je odstranjena materica bez njenog pulsa sa otvorenim zenicama - rekla je majka preminule Isidore.

Foto: Kurir Televizija

Ministarstvo podnelo krivične prijave protiv pet ginekologa

- Ministarstvo zdravlja podnosi krivičnu prijavu protiv pet ginekologa koji su učestvovali u lečenju moje ćerke. Od prijema do kraja je došlo do niza propusta, neobavljanja carskog reza koji je bio neophodna, moralo je odmah da se evakuiše plod, ali nije bilo toga - rekla je Mićić.

Majka se osvrnula na reakcije lekara i osoblja unutar same bolnice, pa je rekla da su sve vreme bili u sali, pa je citirala reči doktorke kada se prvi put obratila.

- Oni nam ništa nisu govorili, nisu se pojavljivali, bili su sve vreme unutra. Jedino su se pojavili kada je Isidori odrađen carski rez jer bebu nisu mogli da izvade, krvarenje nije moglo da se zaustavi, jedino je tada izašla doktorka i rekla "da li možete da se pomerite, Isidoru ćemo prebaciti na intezivnu negu" čak nije rečeno da je intubirana prebačena tamo. Kaže doktorka da ona nas čuje, a ja sam rekla samo da je okej i da je beba izvađena. Tada smo otišli kući misleći da je agonija završena - rekla je Mićić.

Uzrok smrti

- Prvo je rečeno da je voda u plućima uzrok. Sledeći uzrok smrti je srce, da nešto nije bilo okej sa tim mišićem, pa sam izvadila kompletnu dokumentaciju od njenog rođena koja svedoči da nikada nije imala kardiovaskularnih oboljenja. Kada je pomenuto, posle godinu dana, verujete li vi da ja od vanrednog nadzora saznajem pravu istinu o smrti mog deteta. Nisam znala da je carski rez odrađen, da je odstranjena materica kada je već preminula, da li je to po doktorskim stavovima? Da li su morali da mi kažu da je život moje ćerke u opasnosti - govori Jasmina.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.