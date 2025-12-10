- In­spi­ri­sa­ni jevanđeljskom porukom Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista: Što vam go­vo­rim u ta­mi, ka­zuj­te na vi­di­ku; i što vam se šap­će na uši, propovedajte sa kro­vo­va! (Mt 10, 27); od­go­va­ra­ju­ći na iz­ra­zi­to in­te­re­so­va­nje ver­nih, ali i ce­lo­kup­ne do­ma­će i ino­stra­ne jav­no­sti, obaveštavamo da je, sa blagoslovom Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija, In­for­ma­tiv­na slu­žba Srp­ske Pra­vo­slav­ne Cr­kve otvo­ri­la svoj zva­nič­ni Instagram na­log pod ko­ri­snič­kim ime­nom infospc.rs na linku: https://www.instagram.com/infospc.rs?igsh=bDZ3aXRrYTl4dmJj&utm_source=qr - navodi se u Informativnoj službi SPC i podseća da se sve zvanične vesti iz života Srpske Pravoslavne Crkve mogu pratiti i putem Iks naloga na linku: https://twitter.com/Infosluzbaspc.