Srpska pravoslavna crkva otvorila profil na Instagramu: Nalog otvoren uz blagoslov patrijarha Porfirija, a ovo je razlog!
Informativna služba Srpske pravoslavne crkve (SPC) saopštila je juče da je otvorila instagram nalog, pod korisničkim imenom infospc.rs.
- Inspirisani jevanđeljskom porukom Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista: Što vam govorim u tami, kazujte na vidiku; i što vam se šapće na uši, propovedajte sa krovova! (Mt 10, 27); odgovarajući na izrazito interesovanje vernih, ali i celokupne domaće i inostrane javnosti, obaveštavamo da je, sa blagoslovom Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija, Informativna služba Srpske Pravoslavne Crkve otvorila svoj zvanični Instagram nalog pod korisničkim imenom infospc.rs na linku: https://www.instagram.com/infospc.rs?igsh=bDZ3aXRrYTl4dmJj&utm_source=qr - navodi se u Informativnoj službi SPC i podseća da se sve zvanične vesti iz života Srpske Pravoslavne Crkve mogu pratiti i putem Iks naloga na linku: https://twitter.com/Infosluzbaspc.
