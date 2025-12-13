Slušaj vest

Sve više žena otvoreno govori o nevidljivim tenzijama u braku koje nastaju zbog različitog odnosa prema novcu, pokazujući koliko svakodnevne navike i sitnice mogu prerasti u izvor ozbiljnog nezadovoljstva.

Iako finansijska stabilnost obično donosi osećaj sigurnosti, u mnogim domovima upravo novac postaje povod za sukobe, ne zato što ga nema, već zato što se partneri razlikuju u tome kako ga posmatraju.

Dok jedni smatraju da treba uživati u životu kada se za to ima mogućnosti, drugi veruju da se svaki dinar mora pažljivo opravdati. Upravo ta razlika često dovodi do frustracija koje se gomilaju, kako pokazuje i priča žene koja se požalila da joj je "muka od škrtosti sopstvenog muža".

- Muka mi je od škrtosti mog muža. Da se odmah razumemo, oboje smo zaposleni i imamo dobre plate. Kad god odemo negde, recimo na svirku njemu je žao da plati piće, meni nije, platiću ako mi se pije, uživaću kao čovek - napisala je ona na sajtu "Ispovesti".

Kaže da joj presedne i odlazak u restoran. 

 - Kada odemo u restoran on odmah počinje da preračunava šta smo sve mogli da kupimo za te pare, šta može da se uštedi, da prođemo jeftinije, presedne mi. Pre odlaska u kupovinu obavezno gleda detaljno kataloge da vidi šta ima na akciji, na popustu. Muka mi je više od toga, a on ne vidi to, iako sam mu skrenula pažnju sto puta. Svaki dan šta god da se kupi ili ode negde odmah pravi proračun u glavi šta je moglo i kako je moglo jeftinije i za manje pare, aman čoveče, dokle više - požalila se ona.

Korisnici su je savetovali da u izlaske ne ide sa njim, već sa drugaricama.

- Verujem da mu je mentalni sklop takav i da to nema veze sa tim da li imate ili nemate novac. Prosto takvi ljudi postoje - navodi se u jednom od komentara.

