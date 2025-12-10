Slušaj vest

Jedna porodilja šokirala je svojim priznanjem kada je otkrila da je jedno od blizanaca nervira, te da tu bebu pušta da plače i ne smiruje ga.

Njena objava u kojoj priznaje da jednom od svojih blizanaca posvećuje više pažnje, mnoge je šokirala. 

Dok je ona istakla kako pokušava da se nosi sa svakodnevnim izazovima, mnogi su smatrali da nije u pravu što je "favorizovala" jedno dete, uprkos tome što se oba ponašaju različito.

- Imam bebe blizance, ali me jedno nervira. Ako se obojica rasplaču, a sami smo, uzimam ovo jedno, hranim, presvlačim i tepam mu. Dok se ne najede i dok nije skroz zadovoljeno, ne uzimam ovo drugo, iako stalno plače. Ovo prvo je umiljatije, ovo se samo dere. Ponekad se loše osećam, ali me prođe kada svog dražeg bebca vidim smirenog - napisala je ona na sajtu "Ispovesti".

Mnogi su naveli da je to što čini veliki greh.

Ne propustiteDruštvoČudo posle dve decenije čekanja: Par godinama sanjao prinovu, a sada s radošću dočekuje blizance!
Majka drži bebu u naručju u sivom ćebetu

- Ovo je zlo! Dok jednoj bebi pružaš ljubav, hranu, utehu, drugo može da skapa željno svega toga. Grozna si majka! - navodi se u jednom od komentara.

Potom se javila žena koja se godinama bori za potomstvo:

- Žena sam koja se godinama bori za trudnoću. Kada ovo pročitam, nije mi dobro. Uživaj u tome što ti je Bog dao, prigrli ih kao nešto najsvetije, jer deca to i jesu, i zahvali Bogu što si se ostvarila kao majka, jer mnogo žena ima koje bi sve dale da su na tvom mestu.

Ne propustiteDruštvoBIZARNO! Ljudi kupuju mleko porodilja, a žene ovako dodatno zarađuju! Crno tržište raste, stručnjaci upozoravaju: Rizično je
shutterstock-463353599-mleko.jpg
DruštvoMarijina ispovest o porođaju ledi krv: Osetila sam ruke koje mi čeprkaju po stomaku, čulo se krckanje! Došli smo kući i saznali smo da je bebi...
marija vukmir.jpg
DruštvoPorodilji banuli nenajavljeni gosti, nastao haos na mrežama: "Još da vam iznese ručak i ispunjava muzičke želje" Ovako se nekad išlo na babine!
shutterstock_1501085780.jpg
DruštvoDANAS SE RUGAJU I VREĐAJU PORODILJE, A NEKADA JE TO BILO DRUGAČIJE: U kuću nove majke dolazila je žena iz familije i radila OVO!
profimedia0295682384.jpg

24.03.2025. SVAKA PETA PORODILJA U SRBIJI PATI OD POSTPOROĐAJNE DEPRESIJE Izvor: kurir televizija