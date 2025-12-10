Slušaj vest

Jedna porodilja šokirala je svojim priznanjem kada je otkrila da je jedno od blizanaca nervira, te da tu bebu pušta da plače i ne smiruje ga.

Njena objava u kojoj priznaje da jednom od svojih blizanaca posvećuje više pažnje, mnoge je šokirala.

Dok je ona istakla kako pokušava da se nosi sa svakodnevnim izazovima, mnogi su smatrali da nije u pravu što je "favorizovala" jedno dete, uprkos tome što se oba ponašaju različito.

- Imam bebe blizance, ali me jedno nervira. Ako se obojica rasplaču, a sami smo, uzimam ovo jedno, hranim, presvlačim i tepam mu. Dok se ne najede i dok nije skroz zadovoljeno, ne uzimam ovo drugo, iako stalno plače. Ovo prvo je umiljatije, ovo se samo dere. Ponekad se loše osećam, ali me prođe kada svog dražeg bebca vidim smirenog - napisala je ona na sajtu "Ispovesti".

Mnogi su naveli da je to što čini veliki greh.

- Ovo je zlo! Dok jednoj bebi pružaš ljubav, hranu, utehu, drugo može da skapa željno svega toga. Grozna si majka! - navodi se u jednom od komentara.

Potom se javila žena koja se godinama bori za potomstvo:

- Žena sam koja se godinama bori za trudnoću. Kada ovo pročitam, nije mi dobro. Uživaj u tome što ti je Bog dao, prigrli ih kao nešto najsvetije, jer deca to i jesu, i zahvali Bogu što si se ostvarila kao majka, jer mnogo žena ima koje bi sve dale da su na tvom mestu.