Broj obolelih od respiratornih infekcija (ARI) i oboljenja sličnih gripu (OSG) u Beogradu zabeležio je značajan porast, a najugroženiji su deca i omladina!

Kako je saopštio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, broj obolelih od ARI povećao se za 11,4 odsto, dok je broj obolelih od OSG skoro udvostručen, a u regionu su i dalje aktivni sojevi virusa gripa A.

- Prema izveštajima zdravstvenih ustanova na teritoriji Beograda u periodu 01.12.-07.12.2025. godine od akutnih respiratornih infekcija obolela je 12.501 osoba sa brojem novoobolelih od 743,5 na 100.000 stanovnika, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 592 (35,2 novoobolelih na 100.000 stanovnika). U odnosu na prethodnu (48.) izveštajnu nedelju (24.11.-30.11.2025.) broj obolelih od ARI je veći za 11,4% (11.224), a broj obolelih od OSG je veći za 100,7% (295) - saopšteno je.

Među obolelima od ARI najviše je osoba uzrasta 5-19 godine (44,2%), uzrasne grupe 20-64 (27,4%) i uzrasta do 4 godine (22,1%). Osobe starosti 65 i više godina su bile zastupljene sa 6,3%. Najveća incidencija ARI beleži se u uzrastu od 0-4 godine (3.294,0/100.000) i od 5-19 godina (2.215,4/100.000).

- Od ukupnog broja osoba prijavljenih sa OSG u periodu 01.12.-07.12.2025. godine, najviše je osoba dobne grupe 5-19 godina (287– 48,5%) i 20-64 godina (207 – 35,0%). Udeo dece uzrasta 0-4 godine je 10,3% (61), a osoba starijih od 65 godina je 6,2% (37). Najveća incidencija OSG beleži se za uzrast 5-19 godina (115,0/100.000) i za uzrast 0-4 godine (72,6/100.000) - navodi se u saopštenju.

U periodu 01.12.-07.12.2025. godine na teritoriji Beograda u 14 uzoraka je dokazan virus gripa A (AH3 – 12, grip A – 2,).

- Najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2-3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju - saopšteno je.

Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.